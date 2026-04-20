Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ «δεν έχει τελειώσει τη δουλειά» στο Ιράν, ωστόσο προσέθεσε ότι οι Ισραηλινοί πιλότοι ελέγχουν τον ιρανικό εναέριο χώρο.

Μιλώντας σε τελετή για την έναρξη της Ημέρας Μνήμης του Ισραήλ, ο Νετανιάχου χαρακτήρισε τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου ως «φρικτή σφαγή», παρά τις επανειλημμένες αρνήσεις μελών του κόμματός του, του Λικούντ, να τη χαρακτηρίσουν έτσι.

Από εκείνη την ημέρα, είπε ο Νετανιάχου, «ο ισραηλινός στρατός και οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν καταφέρει το ένα χτύπημα μετά το άλλο σε όσους επιδιώκουν την καταστροφή μας».

«O κόσμος γνωρίζει ήδη την αποφασιστικότητά μας»

Σύμφωνα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, «ο κόσμος γνωρίζει ήδη την αποφασιστικότητά μας να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας και να υπερασπιστούμε την ανθρωπότητα από τον βάρβαρο φανατισμό».

Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ, σύμφωνα με τον Νετανιάχου, «φέρουν στους ώμους τους ολόκληρο τον δυτικό πολιτισμό».

