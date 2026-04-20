Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν δήλωσε σήμερα που οι απευθείας διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ έχουν στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών και της ισραηλινής κατοχής στον νότιο Λίβανο.

«Η επιλογή των διαπραγματεύσεων έχει στόχο να τεθεί τέλος στις εχθροπραξίες και στην ισραηλινή κατοχή σε περιοχές του νοτίου Λιβάνου, και να αναπτυχθεί ο στρατός μέχρι τα διεθνή [διεθνώς αναγνωρισμένα] σύνορα», είπε.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της προεδρίας, διευκρίνισε επίσης πως ο πρώην πρεσβευτής του Λιβάνου στην Ουάσινγκτον, ο Σιμόν Καράμ, θα είναι επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Λιβάνου «στις διμερείς διαπραγματεύσεις» που «θα διεξαχθούν ξεχωριστά» από άλλες συνομιλίες, αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Πηγή: ΑΠΕ