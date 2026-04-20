Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε ειδοποίηση για νέο «ισχυρό» σεισμό στην βόρεια Ιαπωνία, μετά την σφοδρή σεισμική δόνηση των 7,5 βαθμών που σημειώθηκε νωρίτερα το πρωί της Δευτέρας (20/04).

Δύο τσουνάμι 70 και 80 εκατοστών ακολούθησαν τον ισχυρό σεισμό 7,5 Ρίχτερ.

Το δεύτερο τσουνάμι καταγράφηκε στο λιμάνι του Κουζί, στην επαρχία Ιγουάτε, δύο λεπτά μετά το πρώτο κύμα ύψους 70 εκατοστών και 41 λεπτά μετά την δόνηση, σύμφωνα με την Υπηρεσία.

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σαναέ Τακαΐτσι, απευθύνει έκκληση στους κατοίκους της βορειοανατολικής Ιαπωνίας να αναζητήσουν καταφύγιο σε υψηλότερα σημεία της πόλης και σε υψηλότερους ορόφους των κτηρίων.

Ο σεισμός των 7,5 Ρίχτερ έφτασε στο «ανώτερο επίπεδο 5» στην κλίμακα σεισμικής έντασης της Ιαπωνίας. Από την πρώτη στιγμή αναφέρθηκαν προβλήματα και ζημιές. Χειριστής τρένου υψηλής ταχύτητας Tohoku Shinkansen ανακοίνωσε ότι η υπηρεσία είχε ανασταλεί μεταξύ του σταθμού του Τόκιο και του σταθμού Shin-Aomori λόγω του σεισμού ενώ ανησυχία επικρατεί και τους πυρηνικούς σταθμούς.

A powerful 7.4 magnitude earthquake has struck prompting tsunami warnings across affected coastal areas.



Πηγή: ΕΡΤ