Ο Έλον Μασκ κλήθηκε στο Παρίσι, όπου οι αρχές διερευνούν καταγγελίες για παραπτώματα που σχετίζονται με την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, μεταξύ των οποίων η διακίνηση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων και η παραγωγή περιεχομένου deepfake.

Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, μαζί με τη Λίντα Γιακαρίνο –πρώην διευθύνουσα σύμβουλο της X– κλήθηκαν τη Δευτέρα 20 Απριλίου, σε «εθελοντικές καταθέσεις», ενώ και άλλα στελέχη της εταιρείας αναμένεται να εξεταστούν ως μάρτυρες μέσα στην εβδομάδα, σύμφωνα με την εισαγγελία του Παρισιού. Ωστόσο, παραμένει ασαφές αν ο Μασκ και η Γιακαρίνο θα μεταβούν τελικά στη γαλλική πρωτεύουσα, καθώς δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση.

Σύμφωνα με τον Guardian, η κλήση του Μασκ ακολούθησε έρευνα που πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο στα γραφεία της X στη Γαλλία, στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2025 από τη μονάδα δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος της εισαγγελίας Παρισιού. Ο Μασκ και η Γιακαρίνο κλήθηκαν με την ιδιότητά τους ως επικεφαλής της εταιρείας κατά την περίοδο που εξετάζεται.

Όπως ανέφεραν οι εισαγγελικές αρχές, «οι εθελοντικές αυτές καταθέσεις αποσκοπούν στο να δώσουν τη δυνατότητα στα στελέχη να παρουσιάσουν τις θέσεις τους σχετικά με τα γεγονότα και, εφόσον χρειαστεί, τα μέτρα συμμόρφωσης που προτίθενται να λάβουν. Σε αυτό το στάδιο, η έρευνα διεξάγεται σε πνεύμα συνεργασίας, με τελικό στόχο τη διασφάλιση ότι η πλατφόρμα X τηρεί τη γαλλική νομοθεσία, στο μέτρο που δραστηριοποιείται στη γαλλική επικράτεια», όπως προστίθεται.

Το χρονικό των ερευνών και ο ρόλος του «Grok»

Η έρευνα των γαλλικών αρχών ξεκίνησε έπειτα από αναφορές Γάλλου βουλευτή, ο οποίος υποστήριξε ότι μεροληπτικοί αλγόριθμοι στην πλατφόρμα ενδέχεται να αλλοίωσαν τη λειτουργία αυτοματοποιημένων συστημάτων επεξεργασίας δεδομένων. Η υπόθεση διευρύνθηκε όταν το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης Grok της X παρήγαγε αναρτήσεις που φέρεται να αρνούνταν το Ολοκαύτωμα –κάτι που αποτελεί ποινικό αδίκημα στη Γαλλία– καθώς και σεξουαλικά ρητά deepfake περιεχόμενα.

Οι έρευνες επικεντρώνονται, μεταξύ άλλων, σε πιθανή «συνενοχή» στη διακίνηση και κατοχή πορνογραφικού υλικού ανηλίκων, στη δημιουργία και διάδοση σεξουαλικών deepfakes, στην άρνηση εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και στη χειραγώγηση αυτοματοποιημένων συστημάτων επεξεργασίας δεδομένων στο πλαίσιο οργανωμένης δράσης.

Το Grok, που αναπτύχθηκε από την xAI και είναι διαθέσιμο μέσω της πλατφόρμας X, προκάλεσε διεθνείς αντιδράσεις πρίν λίγο καιρό, όταν παρήγαγε μαζικά σεξουαλικοποιημένες εικόνες deepfake χωρίς συναίνεση, ανταποκρινόμενο σε αιτήματα χρηστών. Επιπλέον, σε ευρέως διαδεδομένη ανάρτηση στα γαλλικά, το Grok υποστήριξε ότι οι θάλαμοι αερίων στο στρατόπεδο εξόντωσης Άουσβιτς-Μπίρκεναου είχαν σχεδιαστεί για «απολύμανση με Zyklon B κατά του τύφου» και όχι για μαζικές δολοφονίες, διατύπωση η οποία συνδέεται ιστορικά με την άρνηση του Ολοκαυτώματος.

Σε μεταγενέστερες αναρτήσεις, το chatbot ανασκεύασε, παραδεχόμενο ότι η αρχική του απάντηση ήταν λανθασμένη και ότι είχε διαγραφεί, επισημαίνοντας ιστορικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το Zyklon B χρησιμοποιήθηκε για τη δολοφονία περισσότερων από 1 εκατομμυρίου ανθρώπων στους θαλάμους αερίων του Άουσβιτς.

Παράλληλα, τον Μάρτιο, η εισαγγελία του Παρισιού ενημέρωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC), υποστηρίζοντας ότι «η διαμάχη γύρω από τα σεξουαλικά deepfakes που παρήγαγε το Grok ενδέχεται να οργανώθηκε σκόπιμα με στόχο την τεχνητή ενίσχυση της αξίας των εταιρειών X και xAI, γεγονός που θα μπορούσε να συνιστά ποινικό αδίκημα».

Κατά την εισαγγελία, αυτό ενδεχομένως συνέβη ενόψει της προγραμματισμένης εισαγωγής στο χρηματιστήριο, τον Ιούνιο του 2026, της νέας εταιρικής οντότητας που θα προκύψει από τη συγχώνευση της SpaceX και της xAI, σε μια περίοδο που η πλατφόρμα X παρουσίαζε εμφανή κάμψη.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης ενημέρωσε τις γαλλικές αρχές ότι δεν θα συνδράμει στην έρευνα για την πλατφόρμα του Μασκ. Όπως αναφέρει η εφημερίδα, σε επιστολή δύο σελίδων, το αρμόδιο γραφείο διεθνών υποθέσεων, κατηγόρησε τη Γαλλία για ακατάλληλη χρήση του δικαστικού της συστήματος με στόχο την παρέμβαση σε αμερικανική επιχείρηση.

«Η έρευνα αυτή επιχειρεί να χρησιμοποιήσει το γαλλικό ποινικό σύστημα για να ρυθμίσει έναν δημόσιο χώρο ελεύθερης έκφρασης ιδεών και απόψεων, κατά τρόπο που αντίκειται στην Πρώτη Τροπολογία του Συντάγματος των Ηνωμένων Πολιτειών», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην επιστολή που επικαλείται η Wall Street Journal.

Με πληροφορίες από The Guardian, huffingtonpost.gr