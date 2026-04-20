Η κυβέρνηση του Κοσόβου χαρακτήρισε τρομοκρατική οργάνωση το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν.

Ο πρωθυπουργός 'Αλμπιν Κούρτι επισήμανε κατά την συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ότι «με αυτήν την απόφαση, το Κόσοβο συνεισφέρει στην προστασία της διεθνούς ασφάλειας, των δημοκρατικών αξιών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Ο Κούρτι αποκάλεσε το IRGC «στρατιωτική δομή που χρησιμοποιεί την τρομοκρατία και την οργανωμένη βία ως μέσο εξωτερικής πολιτικής, συμβάλλοντας στην περιφερειακή και παγκόσμια αποσταθεροποίηση».

Ο ίδιος τόνισε ότι «η κυβέρνησή του παραμένει ευθυγραμμισμένη με την πολιτική των στρατηγικών συμμάχων του Κοσόβου, τις ΗΠΑ και την ΕΕ, στην καταπολέμηση της διεθνούς τρομοκρατίας».

Σημειώνεται ότι το Ιράν δεν αναγνωρίζει το Κόσοβο ως ανεξάρτητο κράτος και δεν έχει επίσημες διπλωματικές σχέσεις μαζί του.

Αντίθετα το Βελιγράδι συντηρεί τις διπλωματικές επαφές με την Τεχεράνη. Στις 6 Απριλίου ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς δέχτηκε τον πρέσβη του Ιράν Μοχάμεντ Σαντέκ Φαζλί με τον οποίο συνομίλησαν για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Ο πρόεδρος Βούτσιτς δήλωσε ότι «η Σερβία υποστηρίζει μια ειρηνική λύση, με σεβασμό στον καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, την εδαφική ακεραιότητα και το απαραβίαστο των συνόρων όλων των κρατών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ