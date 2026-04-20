Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στη Μελβούρνη της Αυστραλίας, όταν ένα αγόρι 12 ετών σύρθηκε για περίπου 350 μέτρα από κινούμενο λεωφορείο, προκαλώντας ανησυχία για την ασφάλεια των επιβατών και τις διαδικασίες της εταιρείας μεταφορών.

Σύμφωνα με το υλικό από κάμερες ασφαλείας (CCTV), το παιδί βρέθηκε να κρέμεται από τις πίσω πόρτες του λεωφορείου στην περιοχή Wheelers Hill, στα προάστια της πόλης. Οι πόρτες φέρεται να παγίδευσαν το χέρι και τη σχολική τσάντα του, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί κατά μήκος ενός κατοικημένου δρόμου.

Παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού, το παιδί δεν τραυματίστηκε, γεγονός που χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά τυχερό δεδομένων των συνθηκών.

Η μητέρα του παιδιού συγκέντρωσε το οπτικό υλικό και το δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατηγορώντας την εταιρεία λεωφορείων Ventura για αμέλεια και ανεπαρκή μέτρα ασφαλείας.

A Melbourne mother is demanding answers after her 12-year-old son was pulled for 350 metres by a bus in Wheelers Hill.



She says the boy’s schoolbag became caught in the doors, leaving him hanging on with one arm as the bus drove off.



Footage shows him lifting his legs to avoid… pic.twitter.com/HALix00UiS — 10 News Melbourne (@10NewsMelb) April 20, 2026

Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε στο Australian Broadcasting Corporation ότι ο οδηγός του λεωφορείου απολύθηκε μετά από εσωτερική έρευνα, προσθέτοντας πως «πρόκειται για ένα ιδιαίτερα δυσάρεστο περιστατικό» και ότι η εταιρεία θα συνεχίσει να παρέχει υποστήριξη στην οικογένεια.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία, με ερωτήματα να εγείρονται σχετικά με την ασφάλεια των σχολικών μεταφορών και τους ελέγχους πριν την αναχώρηση των οχημάτων.

Πηγή: ΕΡΤ