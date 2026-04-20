H EE εξέφρασε σήμερα την υποστήριξή της στους Παλαιστίνιους από τις Βρυξέλλες, σε μια περίοδο που οι ΗΠΑ και ο σύμμαχός τους, το Ισραήλ, έχουν εμπλακεί εδώ και εβδομάδες σε έναν νέο πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

«Βρισκόμαστε ξανά στο μέσο μιας καταιγίδας», δήλωσε ο Βέλγος υπουργός Εξωτερικών Μαξίμ Πρεβό κατά την έναρξη της συνόδου της Παγκόσμιας Συμμαχίας για τη Λύση των Δύο Κρατών.

Αυτή η λύση είναι ο μόνος «τρόπος τόσο για τους Παλαιστίνιους όσο και για τους Ισραηλινούς να ζήσουν με ασφάλεια, με αξιοπρέπεια και ειρήνη», επεσήμανε από την πλευρά της η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας, στο πλευρό του Παλαιστίνιου πρωθυπουργού Μοχάμεντ Μουστάφα.

«Συναντιόμαστε σήμερα σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται τόσο από μια τεράστια τραγωδία όσο και από μια περιορισμένη, συγκεκριμένη ευκαιρία να περάσουμε από τον πόλεμο σε μια δίκαιη ειρήνη με διάρκεια, η οποία είναι δυνατή με τη λύση των δύο κρατών», εκτίμησε ο Μουστάφα που είναι και υπουργός Εξωτερικών της Παλαιστινιακής Αρχής.

Η ΕΕ είναι ο βασικός οικονομικός υποστηρικτής της Παλαιστινιακής Αρχής, την οποία ενθαρρύνει να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο των προσπαθειών της να διευκολύνει μια λύση για τη Λωρίδα της Γάζας και για το σύνολο των Παλαιστίνιων. Η ΕΕ αποτελεί παράλληλα και την πρώτη εμπορική εταίρο του Ισραήλ.

Ωστόσο οι χώρες μέλη της ΕΕ, που διαφωνούν αναφορικά με την στάση που θα πρέπει να κρατήσουν έναντι του Ισραήλ, δεν έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να υιοθετήσουν ισχυρές θέσεις μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2023.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει στις 27 χώρες μέλη να ανασταλεί εντελώς ή εν μέρει η συμφωνία σύνδεσης ΕΕ- Ισραήλ, όμως, ελλείψει επαρκούς πλειοψηφίας, το μέτρο προς το παρόν δεν έχει υιοθετηθεί.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ θα συναντηθούν αύριο Τρίτη στο Λουξεμβούργο και η Ισπανία θα ζητήσει με την ευκαιρία την αναστολή της συμφωνίας αυτής, εκτιμώντας ότι το Ισραήλ «παραβιάζει το διεθνές δίκαιο», έχει ανακοινώσει ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ.

Ήδη η Ιρλανδία, η Σλοβενία και η Ισπανία απηύθυναν την Παρασκευή επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την οποία ζητούν να επανεξεταστεί αυτή η συμφωνία σύνδεσης που ισχύει από το 2000.

Ωστόσο δεν είναι πιθανό οι υπουργοί Εξωτερικών να καταλήξουν σε κάποια συμφωνία αύριο, με δεδομένες τις επιφυλάξεις κάποιων χωρών, ανάμεσά τους και η Γερμανία, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Εξάλλου η Κομισιόν έχει προτείνει η ΕΕ να επιβάλει κυρώσεις στους ακραίους Ισραηλινούς εποίκους στη Δυτική Όχθη, ένα μέτρο που μπλοκάρει εδώ και μήνες με το βέτο της η Ουγγαρία. Η ΕΕ ελπίζει τώρα, μετά την εκλογική ήττα του Βίκτορ Ορμπάν, η Βουδαπέστη να αλλάξει στάση, αλλά τίποτα δεν είναι σίγουρο.

Οι 27 πρόκειται να συζητήσουν αύριο στο Λουξεμβούργο το θέμα, αλλά δεν αναμένεται να λάβουν συγκεκριμένη απόφαση, επεσήμαναν διπλωματικές πηγές.

Η Παγκόσμια Συμμαχία για τη Λύση των Δύο Κρατών ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2024 με πρωτοβουλία της Σαουδικής Αραβίας με την υποστήριξη της Γαλλίας, χωρίς ωστόσο τη συμμετοχή των ΗΠΑ.

