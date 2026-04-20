Η Κίνα εξέφρασε ανησυχία για την «αναχαίτιση διά της βίας» από τις ΗΠΑ ενός φορτηγού πλοίου με ιρανική σημαία, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, καλώντας τις ενδιαφερόμενες πλευρές να τηρήσουν τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με υπεύθυνο τρόπο.

«Η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ είναι ευαίσθητη και πολύπλοκη», δήλωσε ο εκπρόσωπος Γκούο Ζιακούν στην καθημερινή συνέντευξη Τύπου. Οι εμπλεκόμενες πλευρές θα πρέπει να αποφύγουν περαιτέρω κλιμάκωση και να «δημιουργήσουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου να επαναληφθεί η κανονική διέλευση μέσω των στενών», πρόσθεσε.

Οι ΗΠΑ δήλωσαν νωρίτερα σήμερα ότι εξαπέλυσαν πυρά και πήραν τον έλεγχο ιρανικού φορτηγού πλοίου που προσπάθησε να περάσει παρά τον αποκλεισμό που επέβαλαν στα ιρανικά λιμάνια. Ο στρατός του Ιράν δήλωσε πως το πλοίο ερχόταν από την Κίνα και υποσχέθηκε να ανταποδώσει αυτό που αποκάλεσε «ένοπλη πειρατεία από τον στρατό των ΗΠΑ».

Το Πεκίνο κάλεσε επίσης σήμερα τις ενδιαφερόμενες πλευρές να «συνεχίσουν να διατηρούν το μομέντουμ της κατάπαυσης του πυρός και τις διαπραγματεύσεις».

«Τώρα που ένα παράθυρο για ειρήνη έχει ανοίξει, θα πρέπει να δημιουργηθούν ευνοϊκές συνθήκες προκειμένου ο πόλεμος να τερματιστεί το ταχύτερο δυνατό», είπε ο Γκούο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ