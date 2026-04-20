Πέραν του 5% ενισχύεται τη Δευτέρα η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου, μετά την απόφαση του Ιράν να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ.

Κατά τις συναλλαγές στην Ευρώπη, τη Δευτέρα, η τιμή του φυσικού αερίου, αναφοράς για την Ευρώπη, TTF, σημείωνε γύρω στις 11.00 αύξηση 5,04% στα 40,74 ευρώ τη Μεγαβατώρα.

Σημειώνεται ότι πρωινές συναλλαγές στην Ασία, η τιμή του TTF είχε αγγίξει και τα 42 ευρώ τη Μεγαβατώρα, προτού υποχωρήσει χαμηλότερα στη συνέχεια.

Εξάλλου, η τιμή του βρετανικού φυσικού αερίου ενισχύεται κατά 5,6%, στα 102,4 πένες ανά θερμική μονάδα, ενώ το αμερικανικό φυσικό αέριο σημειώνει άνοδο 1,8%, στα 2,72 δολάρια ανά εκατομμύριο βρετανικές θερμικές μονάδες.

