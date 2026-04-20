Η Σαρλίζ Θερόν μίλησε με σπάνια ειλικρίνεια για τη νύχτα που σημάδεψε για πάντα τη ζωή της: όταν η μητέρα της, Gerda, πυροβόλησε και σκότωσε τον πατέρα της σε αυτοάμυνα.

Σε συνέντευξή της στους New York Times που δημοσιεύτηκε, η 50χρονη ηθοποιός περιέγραψε πώς ένα φαινομενικά ασήμαντο περιστατικό το 1991 εξελίχθηκε σε τραγωδία…

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός επιλέγει να ανοίξει αυτή τη δύσκολη σελίδα της ζωής της με έναν ξεκάθαρο στόχο – να δώσει δύναμη σε ανθρώπους που βιώνουν ενδοοικογενειακή βία, τονίζοντας πως πλέον «δεν στοιχειώνεται» από το παρελθόν της.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το περιστατικό σημειώθηκε το 1991 στη Νότια Αφρική, όταν η Charlize Theron ήταν μόλις 15 ετών. Όπως έχει περιγράψει, η ένταση εκείνης της νύχτας ξεκίνησε από μια φαινομενικά ασήμαντη αφορμή: επιστρέφοντας από τον κινηματογράφο, μπήκε στο σπίτι και κατευθύνθηκε κατευθείαν στο μπάνιο, χωρίς να χαιρετήσει τον πατέρα της, Charles.

Εκείνος, υπό την επήρεια αλκοόλ, εξέλαβε τη στάση της ως προσβολή. Η αντίδρασή του ήταν άμεση και βίαιη, με την κατάσταση να κλιμακώνεται γρήγορα. Η ίδια θυμάται πως ένιωσε τον κίνδυνο πριν καν μπει στο σπίτι, αντιλαμβανόμενη την οργή του από τον τρόπο που οδηγούσε.

«Ήξερα ότι κάτι κακό θα συμβεί» είπε η διάσημη ηθοποιός.

Τρομοκρατημένη, κρύφτηκε στο δωμάτιό της και έσβησε τα φώτα, ελπίζοντας να αποφύγει την αντιπαράθεση.

Λίγο αργότερα, ο πατέρας της, μαζί με τον αδελφό του, εισέβαλαν στο σπίτι πυροβολώντας μέσα από τις πόρτες. Η Θερόν και η μητέρα της προσπάθησαν να κρατήσουν κλειστή την πόρτα του υπνοδωματίου, χρησιμοποιώντας τα σώματά τους ως ασπίδα, ενώ οι πυροβολισμοί συνεχίζονταν.

Παρά το γεγονός ότι οι σφαίρες διαπέρασαν την πόρτα, καμία δεν τις τραυμάτισε.

Όταν ο πατέρας της κατευθύνθηκε προς το χρηματοκιβώτιο για να πάρει επιπλέον όπλα, έχοντας ήδη εκφράσει την πρόθεσή του να τις σκοτώσει, η μητέρα της πήρε την κατάσταση στα χέρια της. Πυροβόλησε αρχικά τον αδελφό του στο χέρι και στη συνέχεια πυροβόλησε θανάσιμα τον σύζυγό της.

Αργότερα, οι αρχές έκριναν ότι επρόκειτο για ξεκάθαρη περίπτωση νόμιμης αυτοάμυνας και δεν της απαγγέλθηκαν κατηγορίες.

Ο πατέρας της, τον οποίο έχει χαρακτηρίσει αλκοολικό, εξαφανιζόταν συχνά και επέστρεφε σε πολύ άσχημη κατάσταση, δημιουργώντας ένα περιβάλλον γεμάτο ένταση και λεκτική βία. «Ήταν τρομακτικός. Δεν με χτύπησε ποτέ, αλλά υπήρχαν απειλές και συμπεριφορές που έγιναν σχεδόν φυσιολογικές».

Λίγο μετά την τραγωδία, εγκατέλειψε τη Νότια Αφρική, αναζητώντας μια νέα αρχή στην Ευρώπη και στη συνέχεια στο Hollywood – μια πορεία που κορυφώθηκε το 2003 με την κατάκτηση του Όσκαρ.



