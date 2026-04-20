Σφοδρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,5 βαθμών, με εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, έπληξε την βόρεια Ιαπωνία, ανακοίνωσε η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εκδίδοντας ταυτόχρονα και ειδοποίηση για τσουνάμι.

Γίνεται λόγος για καταγραφή τσουνάμι 70 εκατοστών.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 16.53 τοπική ώρα στον Ειρηνικό, ανοικτά της επαρχίας Ιγουάτε.

Η δόνηση ήταν τόσο σφοδρή που συγκλόνισε τα ψηλά κτίρια μέχρι το Τόκιο, σε απόσταση εκαντοντάδων χιλιομέτρων.

Τα πρώτα κύματα του τσουνάμι μπορούν να φθάσουν άμεσα στις βόρειες ακτές της Ιαπωνίας, σύμφωνα με την Μετεωρολογική Υπηρεσία που προειδοποιεί ότι πρέπει να αναμένονται καταστροφές.

«Εκκενώστε αμέσως τις παράκτιες περιοχές και κινηθείτε προς ασφαλέστερες περιοχές, όπως υψώματα ή ασφαλή κτίρια. Τα κύματα του τσουνάμι μπορεί να πλήξουν επανειλημμένα. Μην εγκαταλείπετε τις ασφαλείς περιοχές μέχρι την άρση του συναγερμού», μετέδωσε το ραδιοτηλεοπιτκό δίκτυο NHK διακόπτοντας την ροή του προγράμματος.

