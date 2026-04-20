Νέα επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στο λιμάνι της πόλης Τουάπσε, στη νότια Ρωσία, προκαλώντας εκτεταμένη πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου πετρελαίου που ανήκει στη Rosneft.

Σύμφωνα με τοπικές πηγές και ρωσικά μέσα ενημέρωσης, εκρήξεις και ενεργοποίηση της αντιαεροπορικής άμυνας καταγράφηκαν στην περιοχή του Κρασνοντάρ, με drones να πλήττουν για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα το λιμάνι, προκαλώντας νέες εστίες φωτιάς.

Πληροφορίες που μετέδωσαν μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι προκλήθηκαν περίπου δέκα εστίες πυρκαγιάς, με δεξαμενές καυσίμων του διυλιστηρίου να έχουν τυλιχθεί στις φλόγες. Το διυλιστήριο αποτελεί μέρος ενιαίου βιομηχανικού συγκροτήματος μαζί με τον θαλάσσιο τερματικό σταθμό της πόλης.





🔥Як же красіво все горить в Туапсе , дрони атакували нафтопереробний завод : в резервуарному парку спалахнула масштабна пожежа🤗



На місто летіла велика кількість БпЛА pic.twitter.com/06XW7p89Se — ➕ПАРАФІЯНИН➕ (@Blignik) April 20, 2026

Ο περιφερειάρχης του Κρασνοντάρ επιβεβαίωσε την επίθεση, κάνοντας λόγο για «μαζικό πλήγμα» κατά τη διάρκεια της νύχτας, το οποίο προκάλεσε πυρκαγιά στο λιμάνι.

Σύμφωνα με αναφορές, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν εκ νέου τις εγκαταστάσεις τις πρώτες πρωινές ώρες, αναζωπυρώνοντας τη φωτιά σε κρίσιμες υποδομές.

Το περιστατικό έρχεται μία ημέρα μετά από προηγούμενη επίθεση στο ίδιο σημείο, κατά την οποία είχε προκληθεί εκτεταμένη πυρκαγιά που έκαιγε για περισσότερες από 24 ώρες, ενώ είχε υποστεί ζημιές και πετρελαιοφόρο πλοίο.





Το διυλιστήριο της Τουάπσε συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα της Ρωσίας και εξειδικεύεται στην πρωτογενή επεξεργασία πετρελαίου, γεγονός που εντείνει τη σημασία των επιθέσεων για την ενεργειακή υποδομή της χώρας.