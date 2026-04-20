Αντιδράσεις και έντονη δυσαρέσκεια προκαλεί στις Βρυξέλλες το ενδεχόμενο μεγάλος ευρωπαϊκός διαγωνισμός ύψους 320 εκατ. ευρώ στη Σενεγάλη να κατακυρωθεί σε κινεζική κρατική εταιρεία, παρά τη χρηματοδότησή του από ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Euractiv, η κινεζική εταιρεία CRRC εμφανίζεται ως επικρατέστερη για το έργο προμήθειας 380 λεωφορείων φυσικού αερίου για την πρωτεύουσα Ντακάρ, έχοντας καταθέσει προσφορά που είναι λιγότερη από τη μισή σε σχέση με τους ανταγωνιστές της.

Στον διαγωνισμό συμμετέχει και η σουηδική Scania, η οποία αποτελεί τον μοναδικό ευρωπαϊκό διεκδικητή, καθώς και η επίσης κινεζική King Long.

Το έργο χρηματοδοτείται από κοινοπραξία ευρωπαϊκών οργανισμών, μεταξύ των οποίων η European Investment Bank, η European Commission, η γαλλική AFD και η γερμανική KfW.

Έντονες αντιδράσεις στις Βρυξέλλες

Η πιθανότητα να καταλήξουν ευρωπαϊκά κονδύλια σε κρατικά επιδοτούμενη κινεζική εταιρεία προκαλεί πολιτικές αντιδράσεις. Ο Δανός ευρωβουλευτής Kristoffer Storm χαρακτήρισε την εξέλιξη «εντελώς παράλογη», δηλώνοντας ότι θα ζητήσει εξηγήσεις από την Κομισιόν.

Από την πλευρά του, ο Γάλλος ευρωβουλευτής Sandro Gozi τόνισε ότι η ΕΕ δεν μπορεί να παραμένει ουδέτερη όταν διακυβεύονται δικά της κονδύλια, επισημαίνοντας την ανάγκη για «σαφή ευρωπαϊκή προτίμηση» σε αντίστοιχα έργα.

Παράλληλα, εκπρόσωποι του ευρωπαϊκού κατασκευαστικού τομέα κάνουν λόγο για αθέμιτο ανταγωνισμό, υπογραμμίζοντας ότι οι κινεζικές κρατικές εταιρείες επωφελούνται από γενναίες επιδοτήσεις που τους επιτρέπουν να καταθέτουν εξαιρετικά χαμηλές προσφορές.

Ζήτημα στρατηγικής αυτονομίας

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για ενίσχυση της παρουσίας της σε αναπτυσσόμενες χώρες μέσω της πρωτοβουλίας Global Gateway, η οποία φιλοδοξεί να αποτελέσει εναλλακτική στην κινεζική Belt and Road.

Ωστόσο, το συγκεκριμένο περιστατικό εγείρει ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών κανόνων περί «ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών» και ελέγχου ξένων επιδοτήσεων.

Η τελική απόφαση των αρχών της Σενεγάλης αναμενόταν εντός των επόμενων εβδομάδων, ωστόσο φαίνεται να μετατίθεται για αργότερα μέσα στο έτος, ενδεχομένως λόγω των πιέσεων που ασκούνται από ευρωπαϊκής πλευράς.

Την ίδια ώρα, η European Investment Bank ξεκαθαρίζει ότι, παρότι επιδιώκει ίσους όρους ανταγωνισμού για ευρωπαϊκές εταιρείες, δεν μπορεί να ζητήσει από τους εταίρους της να αποκλείουν υποψηφίους με βάση την εθνικότητα.