Ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε σήμερα Δευτέρα τους κατοίκους του νότιου Λιβάνου να μην μετακινηθούν νότια μιας συγκεκριμένης γραμμής χωριών ή περιοχών προσέγγισης κοντά στον ποταμό Λιτάνι, λέγοντας ότι οι δυνάμεις του παραμένουν ανεπτυγμένες στην περιοχή κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας λόγω αυτού που χαρακτήρισε ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα της Χεζμπολάχ.

Σε δήλωσή του, ο εκπρόσωπος του στρατού, Αβιχάι Αντράι, προέτρεψε τους πολίτες να μην επιστρέψουν σε πολλά παραμεθόρια χωριά μέχρι νεωτέρας, επικαλούμενος κινδύνους ασφαλείας.

Πηγή: ΕΡΤ