Στιγμές τρόμου εκτυλίχθηκαν σε τσίρκο στην πόλη Ροστόφ της Ρωσίας όταν μια τίγρης βγήκε από το προστατευτικό δίχτυ και... έκανε βόλτα στις κερκίδες.

Στο βίντεο έχει καταγραφεί η στιγμή που το δίχτυ υποχωρεί δίνοντας την ευκαιρία σε μια από τις τρεις τίγρεις που συμμετείχαν στο εν εξελίξει νούμερο, να περάσει στις κερκίδες.

Στη θέα της τίγρης γονείς με παιδία πανικοβλήθηκαν και άρχισαν να αναζητούν την έξοδο.

Από την πλευρά τους, σύμφωνα, με μαρτυρίες, οι υπεύθυνοι του τσίρκου καλούσαν τους θεατές να παραμείνουν στις θέσεις τους ώστε να μην τρομάξει το μεγαλόσωμο αιλουροειδές.

🐅 A tiger jumped over a barrier straight into the audience at a circus in Rostov



At the start of the performance, the barrier collapsed, the animals got scared — and one of the predators leapt into the crowd.



People rushed to leave their seats and run outside.



It appears that… pic.twitter.com/80USabjBJv — NEXTA (@nexta_tv) April 19, 2026

Μετά από λίγα δραματικά λεπτά το προσωπικό του τσίρκου κατάφερε να ακινητοποιήσει την τίγρη.

Σε δήλωσή του, ο διευθυντής του τσίρκου Νικολάι Ντοβγκάλουκ υποστήριξε πως «δεν είναι ότι δεν υπήρχε 100% καμία απειλή για το κοινό, αλλά αυτές είναι ήμερες τίγρεις, που σημαίνει ότι είναι εκπαιδευμένες σαν ήμερα ζώα. Το πιο σημαντικό είναι ότι δεν υπήρξε πανικός και, ως εκ τούτου, δεν υπήρξε κανένα περιστατικό εξαιτίας αυτού».

Όσον αφορά, δε, το σφάλμα με το προστατευτικό δίχτυ, ο Ντοβγκάλουκ έκανε λόγο για «λάθος ενός εργαζόμενου» και για «σύμπτωση».

