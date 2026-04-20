Το επίσημο βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA επιβεβαίωσε σήμερα ότι οι ένοπλες δυνάμεις έκαναν την προηγουμένη δοκιμές βαλλιστικών πυραύλων βραχείας εμβέλειας, όπως ανακοινώθηκε από τη Σεούλ.

«Πέντε τακτικοί βαλλιστικοί πύραυλοι, που εκτοξεύτηκαν προς την περιοχή-στόχο γύρω από νησί σε απόσταση περίπου 130 χιλιομέτρων, έπληξαν ζώνη 12,5 ως 13 εκταρίων με πολύ υψηλή πυκνότητα, επιδεικνύοντας πλήρως την ισχύ (τους σε περίπτωση) μάχης», ανέφερε το κρατικό μέσο ενημέρωσης.

Οι εκτοξεύσεις αυτές, που επέβλεψε ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, όπως διευκρίνισε το KCNA, ακολούθησαν αρκετές ακόμη δοκιμές τις τελευταίες εβδομάδες--πυραύλων κρουζ, βαλλιστικών πυραύλων και όπλων διασποράς.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, ο κ. Κιμ τόνισε ότι «η κατασκευή και η ανάπτυξη διαφόρων κεφαλών βομβών διασποράς μπορούν (...) να ενισχύσουν τη δυνατότητα πληγμάτων υψηλής πυκνότητας για την εξουδετέρωση συγκεκριμένων τομέων-στόχων και τη δυνατότητα πληγμάτων υψηλής ακρίβειας».

Οι εκτοξεύσεις αυτές αύξησαν σε έξι τον αριθμό των δοκιμών πυραύλων που είναι γνωστό πως έχουν γίνει στη Βόρεια Κορέα από την αρχή της χρονιάς, ενώ στη θεωρία ο ΟΗΕ έχει απαγορεύσει να αναπτύσσονται και να χρησιμοποιούνται τέτοια όπλα στη χώρα.

Η Σεούλ μετά τον εντοπισμό των πυραύλων παρότρυνε την Πιονγκγιάνγκ να σταματήσει τις «αλλεπάλληλες προκλήσεις» και να προτιμήσει τον δρόμο προς «την ειρήνη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP