Το Ιράν δεν λογαριάζει να συμμετάσχει σε αυτό το στάδιο σε νέες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, μετέδωσε χθες Κυριακή το βράδυ η ιρανική κρατική τηλεόραση, παρότι ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες το απόγευμα πως στέλνει αντιπροσωπεία στο Πακιστάν για να συνεχιστούν οι συνομιλίες για την αποκατάσταση της ειρήνης, τρεις ημέρες προτού εκπνεύσει η ισχύς της κατάπαυσης του πυρός που έχουν κηρύξει οι δυο πλευρές.

Επικαλούμενο ιρανικές πηγές, το ιρανικό κρατικό δίκτυο ραδιοφωνίας και τηλεόρασης IRIB ανέφερε ότι η Τεχεράνη «δεν σχεδιάζει επί του παρόντος να συμμετάσχει στον επόμενο κύκλο των συνομιλιών» με την Ουάσιγκτον.

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA από την πλευρά του σημείωσε ότι δεν υφίσταται «καμιά καθαρή προοπτική καρποφόρων διαπραγματεύσεων», ενώ άλλα ιρανικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι η άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού των λιμανιών της Ισλαμικής Δημοκρατίας αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για να διεξαχθούν οι συνομιλίες.

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, ο οποίος ήταν επικεφαλής της αποστολής των διαπραγματευτών της Τεχεράνης στο Ισλαμαμπάντ στον πρώτο γύρο, ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, έκανε λόγο για «πολλές διαφωνίες».

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε νωρίτερα χθες ότι θα στείλει στο Πακιστάν τον αντιπρόεδρό του Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος ήταν επικεφαλής της αντιπροσωπείας την 11η Απριλίου που διεξήγαγε τις --επιπέδου χωρίς προηγούμενο, πλην άκαρπες-- διμερείς διαπραγματεύσεις, έχοντας μαζί του τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του προέδρου Τζάρεντ Κούσνερ.

Αναγγέλλοντας την άφιξή τους απόψε, ο αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε μέσω Truth Social ότι προσφέρει «πολύ δίκαιη και λογική συμφωνία» στην Τεχεράνη και απείλησε ξανά ότι σε περίπτωση άρνησης οι ΗΠΑ «θα καταστρέψουν όλες τις ηλεκτροπαραγωγικές εγκαταστάσεις και όλες τις γέφυρες στο Ιράν».

«Δεν πήγε καλά γι’ αυτούς»

Εν αναμονή της επιβεβαίωσης ή της διάψευσης της διεξαγωγής διαπραγματεύσεων, τα μέτρα ασφαλείας ενισχύθηκαν οφθαλμοφανώς στο Ισλαμαμπάντ: οι δρόμοι που είναι κλειστοί πολλαπλασιάστηκαν, στήθηκαν συρματοπλέγματα και οδοφράγματα, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου, ειδικά γύρω από τα πιο αυστηρά φυλασσόμενα ξενοδοχεία της πακιστανικής πρωτεύουσας.

Πέραν των διαπραγματεύσεων, η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη συνεχίζουν να συγκρούονται γύρω από το στενό του Χορμούζ, θαλάσσια αρτηρία στρατηγικής σημασίας, από την οποία περνά υπό κανονικές συνθήκες το ένα πέμπτο του πετρελαίου και του αερίου που καταναλώνεται παγκοσμίως.

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ συνεχίζουν την επιβολή αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε χθες ότι αμερικανικό αντιτορπιλικό άνοιξε πυρ προειδοποιητικά εναντίον μεγάλου ιρανικού φορτηγού πλοίου και κατόπιν πήρε τον έλεγχό του.

Το πλοίο Touska, υπό σημαία Ιράν και ερχόμενο από τη Μαλαισία, «προσπάθησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό μας, και δεν πήγε καλά γι’ αυτούς», κάγχασε ο ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social.

Είχε προηγουμένως καταγγείλει την «πλήρη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός» αναφερόμενος σε επιθέσεις αποδιδόμενες στο Ιράν εναντίον εμπορικών πλοίων που προσπάθησαν να διασχίσουν το στενό του Χορμούζ.

Πλοίο της CMA CGM είδε να βάλλονται «προειδοποιητικά πυρά» προς την κατεύθυνσή του, ενημέρωσε χθες η γαλλική ναυτιλιακή εταιρεία το AFP.

«Υποψίες»

Το Ιράν ανακοίνωσε προχθές Σάββατο πως επανεπιβάλλεται «ο αυστηρός έλεγχος» του στενού, ανακαλώντας την απόφαση της προηγουμένης να ανοίξει ξανά, λόγω του αμερικανικού αποκλεισμού που χαρακτήρισε «παράνομο και εγκληματικό».

Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο MarineTraffic, οι διελεύσεις του στενού γύρισαν πίσω στο μηδέν χθες.

Η Τεχεράνη ανέμενε, ανοίγοντας το στενό την Παρασκευή, ότι «οι ΗΠΑ θα ανταπέδιδαν (τη χειρονομία) αίροντας τον αποκλεισμό», σύμφωνα με τον Βάλι Νασρ, καθηγητή διεθνών σχέσεων στο αμερικανικό πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.

Αλλά η συνέχισή του «δεν έκανε τίποτε άλλο παρά να επιτείνει την υποψία του Ιράν» για το ότι οι συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ δεν είναι παρά αμερικανικό δόλιο τέχνασμα «προτού εξαπολυθεί νέα στρατιωτική επίθεση», πρόσθεσε μέσω X.

Οι θέσεις των δυο πλευρών παραμένουν πολύ μακριά, ειδικά όσον αφορά το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας, στην καρδιά της σύγκρουσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν δέχτηκε να παραδώσει στις ΗΠΑ τις ποσότητες ουρανίου εμπλουτισμένου σε υψηλό βαθμό, κρίσιμου διακυβεύματος. Η Τεχεράνη το διέψευσε ξερά.

«Ο Τραμπ λέει ότι το Ιράν δεν πρέπει να ασκήσει τα δικαιώματά του σε ό,τι αφορά το πεδίο της πυρηνικής ενέργειας (...) Και ποιος είναι αυτός που θα στερήσει από το Ιράν τα δικαιώματά του;» διερωτήθηκε χθες ο ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, σύμφωνα με το πρακτορείο ISNA.

Η Ισλαμική Δημοκρατία, που αρνείται για δεκαετίες πως έχει πρόθεση να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, υπεραμύνεται του δικαιώματός της να έχει πολιτικό πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας.

«Με όλη του τη δύναμη»

Στον Λίβανο, το άλλο μέτωπο του πολέμου, η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά ασταθής, παρά την κατάπαυση του πυρός 10 ημερών σε ισχύ από την Παρασκευή ανάμεσα στον στρατό του Ισραήλ και τη Χεζμπολά, που αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της.

Ο ισραηλινός στρατός έλαβε διαταγή να χρησιμοποιήσει «όλη του τη δύναμη» αν τα μέλη του αντιμετωπίσουν «οποιαδήποτε απειλή», σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας Ισραέλ Κατς.

Είχε διαμηνύσει επανειλημμένα ότι το Ισραήλ θα κατεδαφίσει σπίτια κατά μήκος των συνόρων και θα δημιουργήσει «ζώνη ασφαλείας» και, σύμφωνα με το λιβανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI, οι καταστροφές σπιτιών συνεχίζονται σε παραμεθόριες κοινότητες.

«Δεν ξέρουμε τι θα γίνει, δεν ξέρω αν πρέπει να ξαναφτιάξω το μαγαζί μου ή αν οι βομβαρδισμοί θα ξαναρχίσουν», είπε χαρακτηριστικά ο Αλί Ασί, στα συντρίμμια του καταστήματος ρούχων που του ανήκει στη Ναμπάτια (νότια).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP