Ο φιλορώσος πρώην πρόεδρος της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ προηγείται στις εκλογές της Βουλγαρίας, σύμφωνα με τα exit polls.

Η δημοσκόπηση της Trend Research Group έδειξε τον κεντροαριστερό συνασπισμό «Προοδευτική Βουλγαρία», υπό τον Ράντεφ, στο 39,2%, έναντι 15,1% του κεντροδεξιού GERB του Μπόικο Μπορίσοφ.

Ωστόσο, η μεγάλη αυτή διαφορά δεν αρκεί για να σχηματίσει μονοκομματική κυβέρνηση, γεγονός που καθιστά αναγκαίες τις διαπραγματεύσεις για συμμαχίες.

Το exit poll φέρει επίσης τη συμμετοχή στο 43,4%, ενώ έξι κόμματα φαίνεται ότι περνούν το όριο του 4% για την είσοδο στο κατακερματισμένο Κοινοβούλιο.

Σύμφωνα με ένα άλλο exit poll, της εταιρείας Alpha Research, η «Προοδευτική Βουλγαρία» συγκεντρώνονει το 37,5% των ψήφων, ενώ δεύτερο με 16,2% ακολουθεί το κόμμα GERB.

