Οι ιρανικές αρχές συνέλαβαν δύο υπηκόους ξένων χωρών στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας για εισαγωγή εξοπλισμών Starlink, μια απαγορευμένη τεχνολογία στο Ιράν, ανακοίνωσε σήμερα η εισαγγελία, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Οι δύο ύποπτοι, που συνελήφθησαν στην Τζόλφα, στην επαρχία του ανατολικού Αζερμπαϊτζάν, εμπλέκονται στην «εισαγωγή εξοπλισμού δορυφορικού ίντερνετ (Starlink), σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Είναι μέλη «ενός δικτύου που κατηγορείται για συνεργασία σε επίπεδο πληροφοριών με ομάδες που συνδέονται με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ», διευκρινίζεται.

Δύο Ιρανοί συνελήφθησαν επίσης σε αυτήν την υπόθεση: ο ένας θεωρείται ύποπτος ότι «επιχείρησε να μεταφέρει πληροφορίες σε εχθρικά δορυφορικά δίκτυα» και ο άλλος κατηγορείται για δραστηριότητες πληροφοριών.

Το Ιράν είναι σε μεγάλο μέρος του αποκομμένο από το παγκόσμιο διαδίκτυο μετά την έναρξη του πολέμου με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ την 28η Φεβρουαρίου.

Για να παρακάμψουν τους περιορισμούς, ορισμένοι Ιρανοί έχουν προσφύγει σε τερματικούς Starlink, της αμερικανικής εταιρείας SpaceX, που επιτρέπουν να έχει κανείς σύνδεση με το ίντερνετ μέσω δορυφόρου, ακόμα κι αν αυτή η τεχνολογία απαγορεύεται στο Ιράν και τιμωρείται με ποινές φυλάκισης.

