Οι επιθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ εναντίον του πάπα Λέοντα δεν είναι «αποδεκτές», εκτίμησε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Ζαν Νοέλ Μπαρό, στον απόηχο των επικρίσεων που έχει διατυπώσει ο Αμερικανός πρόεδρος κατά του ποντίφικα το τελευταίο διάστημα.

«Δεν τις κατανοώ και δεν πιστεύω πως είναι αποδεκτές, υπό την έννοια ότι η αποστολή του ποντίφικα είναι να απευθύνει έκκληση για ειρήνη και για αδελφοσύνη σε όλα τα μέρη και σε όλες τις περιστάσεις», είπε ο Μπαρό στο ραδιοφωνικό δίκτυο RadioJ.

Έπειτα από μια παθιασμένη ομιλία του Λέοντα κατά του πολέμου στη Μέση Ανατολή την 11η Απριλίου, ο Αμερικανός πάπας βρέθηκε στο στόχαστρο σφοδρής κριτικής από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τον χαρακτήρισε «αδύναμο».

Την περασμένη Δευτέρα, η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι είχε χαρακτηρίσει επίσης «απαράδεκτες» τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ σε βάρος του πάπα.

Πηγή: ΑΠΕ