Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι βομβάρδισε εργοστάσιο κατασκευής drones στην πόλη Τάγκαρονγκ στην ρωσική περιφέρεια Ροστόφ κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Η καταστροφή αυτής της εγκατάστασης θα μειώσει την ικανότητα του εχθρού να παράγει μη επανδρωμένα αεροσκάφη και θα αποδυναμώσει την ικανότητα του Ρώσου επιτιθέμενου να πραγματοποιεί επιθέσεις εναντίον μη στρατιωτικών στόχων στην Ουκρανία», τόνισε ο στρατός.





Taganrog, locals report that Atlant Aero has been attacked; it is located in the drone sector. pic.twitter.com/QZY6zPevb8 — Exilenova+ (@Exilenova_plus) January 13, 2026





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ