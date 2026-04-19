Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς το βράδυ του Σαββάτου σε πάρκο στο Άρντέςν Αρκέιντ του Σακραμέντο των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με CBS News, το γραφείο του σερίφη της κομμητείας του Σακραμέντο ενημερώθηκε για πυροβολισμούς σε πάρκο και για αρκετούς τραυματισμούς.

Αμέσως η περιοχή αποκλείστηκε, ενώ ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας βρίσκονται στο σημείο, διεξάγοντας έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.





Οι αστυνομικοί δήλωσαν ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για κάποιον ύποπτο προς το παρόν.

Sheriff says multiple people shot at Howe Park in Sacramento, California; no further details. https://t.co/1kWvU9FSJW — AZ Intel (@AZ_Intel_) April 19, 2026





Πηγή: cnn.gr