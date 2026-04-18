Η υπηρεσία ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) ανακοίνωσε σήμερα, Σάββατο (18/4) ότι η ένοπλη επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον έξι άτομα να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι 14 να τραυματιστούν, ανάμεσά τους και ένα παιδί 12 ετών στη συνοικία Χολοσίβσκι, στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο διερευνάται ως «τρομοκρατική ενέργεια».

Ο δράστης άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως, όποιον βρισκόταν στον δρόμο και στη συνέχεια «ταμπουρώθηκε» σε σουπερμάρκετ, όπου σκότωσε έναν ακόμα όμηρο, προτού σκοτωθεί σε ανταλλαγή πυρών με τους αστυνομικούς έπειτα από επιχείρηση για τη σύλληψή του.

Βίντεο που έχουν ανέβει στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν τους ομήρους να αποχωρούν από το σουπερμάρκετ συνοδεία αστυνομικών.





⚡️In Kyiv, an unknown person is running with a machine gun on Demiivka. The sounds of shooting were also heard.



The police are looking for the attacker.



⚡️Hostages are already being taken out of the Kyiv supermarket.



Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο νυχτερινό του βιντεοσκοπημένο μήνυμα ο δράστης πυροβόλησε και σκότωσε τέσσερα ακόμη άτομα στον δρόμο, ενώ μια ακόμη γυναίκα απεβίωσε στο νοσοκομείο λόγω των τραυμάτων που υπέστη, ενώ ο δράστης σκότωσε και έναν όμηρο.





Investigators from the National Police and the Security Service of Ukraine are now examining all the circumstances of the attack in Kyiv against ordinary civilians.



The attacker was eliminated. He took hostages and, tragically, killed one of them. He shot dead four more people… pic.twitter.com/qIpvjzJ04V — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 18, 2026

Ο γενικός εισαγγελέας της Ουκρανίας, Ρουσλάν Κραβτσένκο ανέφερε ότι ανάμεσα στους έξι νεκρούς είναι ένας άνδρας που έχασε τη ζωή του επί τόπου και μια γυναίκα που υπέκυψε στα τραύματά της στο νοσοκομείο. Ο γιος τους, που γεννήθηκε το 2015, βρίσκεται σε παιδιατρικό νοσοκομείο με τραύμα από πυροβολισμό, όπου λαμβάνει την απαραίτητη περίθαλψη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο δράστης είναι ένας 58χρονος υπήκοος Ουκρανίας γεννηθείς το 1968 τη Μόσχα και χρησιμοποίησε ένα όπλο, το οποίο κατείχε νόμιμα.

Ακόμα ανέφερε ότι λίγο πριν τους πυροβολισμούς ξέσπασε πυρκαγιά στο διαμέρισμα στο Κίεβο στο οποίο ο δράστης είχε δηλώσει ότι διέμενε.

Όπως ανέφερε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, «έχει διαπιστωθεί ότι ο δράστης έβαλε φωτιά σε ένα διαμέρισμα πριν βγει στο δρόμο με όπλο. Είχε προηγουμένως διωχθεί για ποινικά αδικήματα. Διέμενε εδώ και καιρό στην περιοχή του Ντόνετσκ και είχε γεννηθεί στη Ρωσία. Όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τον ίδιο και τα κίνητρα πίσω από τις πράξεις του διερευνώνται διεξοδικά. Κάθε λεπτομέρεια πρέπει να επαληθευτεί».

Ανεπίσημα κανάλια στο Telegram ανέφεραν, σύμφωνα με μαρτυρίες και όπως φαίνεται σε βίντεο που έχουν ανέβει στα κοινωνικά δίκτυα, ο δράστης προχώρησε κατά μήκος ενός δρόμου και πυροβόλησε ‌ανθρώπους από εξαιρετικά κοντινή απόσταση χωρίς προειδοποίηση, πριν εισέλθει στο σούπερ μάρκετ.





⚡️In Kyiv, the attacker shot at passersby who came across his path.



Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Ουκρανίας, Ιχόρ Κλιμένκο οι ειδικές δυνάμεις της ουκρανικής αστυνομίας εισέβαλαν στο κατάστημα όπου βρισκόταν ο δράστης και τον σκότωσαν κατά την επιχείρηση της σύλληψης.

Είχε πάρει ομήρους και πυροβόλησε κατά των αστυνομικών κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σύλληψης, ενώ οι διαπραγματευτές προσπάθησαν να επικοινωνήσουν μαζί του πριν την επιχείρηση επί περίπου 40 λεπτά χωρίς όμως επιτυχία.



Διαβάστε επίσης: Ουκρανία: Έξι νεκροί από ένοπλη επίθεση στο Κίεβο - Νεκρός και ο δράστης (vid)





Πηγή: ΕΡΤ