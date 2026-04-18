Ο αμερικανός στρατός σχεδιάζει να προχωρήσει τις επόμενες ημέρες σε ρεσάλτο και κατασχέσεις πλοίων που συνδέονται με το Ιράν σε διεθνή ύδατα, εντείνοντας την οικονομική και στρατιωτική πίεση προς την Τεχεράνη, την ώρα που η ένταση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ παραμένει υψηλή.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται η Wall Street Journal, ο αμερικανικός στρατός προετοιμάζεται για ρεσάλτο σε δεξαμενόπλοια που συνδέονται με το Ιράν, καθώς και να κατάσχει εμπορικά πλοία εκτός Μέσης Ανατολής, επεκτείνοντας την επιχείρηση ναυτικού ελέγχου σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο σχεδιασμός έρχεται την ώρα που οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ενισχύουν την παρουσία τους στα Στενά του Ορμούζ, έχοντας επιτεθεί το Σάββατο σε τουλάχιστον δύο εμπορικά πλοία και δηλώνοντας ότι η διέλευση από τη θαλάσσια οδό βρίσκεται υπό «αυστηρό έλεγχο» από την Τεχεράνη.

Η απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης να αυξήσει την οικονομική πίεση αποσκοπεί στην υποχρέωση της Τεχεράνης να διασφαλίσει την ελεύθερη διέλευση από το στρατηγικής σημασίας πέρασμα και να προχωρήσει σε παραχωρήσεις σχετικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα, το οποίο αποτελεί βασικό αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι το Ιράν έχει ήδη συμφωνήσει να παραδώσει στις ΗΠΑ τα αποθέματα υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου, ισχυρισμό που η ιρανική πλευρά απορρίπτει. Στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων βρίσκεται επίσης η διάρκεια για την οποία το Ιράν θα δεχθεί να περιορίσει τον εμπλουτισμό ουρανίου, καθώς και το ενδεχόμενο αποδέσμευσης δισεκατομμυρίων δολαρίων από δεσμευμένα κεφάλαια στο εξωτερικό στο πλαίσιο πιθανής συμφωνίας.

Η Διοίκηση Κεντρικών Δυνάμεων των ΗΠΑ ανέφερε ότι 23 πλοία που επιχείρησαν να αποπλεύσουν από ιρανικά λιμάνια έχουν ήδη αναχαιτιστεί στο πλαίσιο ναυτικού αποκλεισμού. Η επέκταση της επιχείρησης θα επιτρέψει στις ΗΠΑ να αναλαμβάνουν έλεγχο πλοίων που συνδέονται με το Ιράν σε διάφορα σημεία του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων δεξαμενόπλοιων που μεταφέρουν ιρανικό πετρέλαιο εκτός Περσικού Κόλπου ή φορτία οπλισμού που θα μπορούσαν να ενισχύσουν το ιρανικό καθεστώς.

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, στρατηγός Νταν Κέιν, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «θα καταδιώκουν κάθε πλοίο με ιρανική σημαία ή οποιοδήποτε σκάφος επιχειρεί να παράσχει υλική υποστήριξη στο Ιράν». Όπως διευκρίνισε, η επιχείρηση αφορά και τα λεγόμενα πλοία «σκιώδους στόλου», τα οποία παρακάμπτουν διεθνείς κανονισμούς, κυρώσεις ή απαιτήσεις ασφάλισης.

Η νέα φάση της αμερικανικής στρατηγικής, που περιλαμβάνει και συμμετοχή της Διοίκησης Ινδο-Ειρηνικού, αποτελεί μέρος της ευρύτερης εκστρατείας πίεσης προς την Τεχεράνη, η οποία έχει λάβει την ονομασία «Economic Fury». Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ εκτιμά ότι ο συνδυασμός ναυτικού αποκλεισμού και οικονομικών μέτρων μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη συμφωνίας.

Η ενίσχυση της πίεσης καταγράφεται ενώ η προσωρινή κατάπαυση του πυρός μεταξύ των δύο πλευρών λήγει την επόμενη εβδομάδα. Οι συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο στο Πακιστάν δεν οδήγησαν σε ουσιαστική πρόοδο, ενώ δεν έχει ακόμη προγραμματιστεί νέος γύρος διαπραγματεύσεων.

Παράλληλα, και οι δύο πλευρές λαμβάνουν μέτρα σε περίπτωση επανέναρξης των συγκρούσεων, αν και δεν φαίνεται να επιδιώκουν άμεση κλιμάκωση. Το Ιράν διατηρεί χιλιάδες πυραύλους μικρού και μεσαίου βεληνεκούς, ενώ μεταφέρει εκτοξευτές από υπόγειες εγκαταστάσεις. Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι τα πλήγματα στην αμυντική βιομηχανία της χώρας δυσχεραίνουν την ταχεία παραγωγή νέων πυραύλων.

Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων, εφόσον αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις.

Την ίδια στιγμή, ενδεχόμενα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν θεωρούνται επιλογή υψηλού ρίσκου, καθώς θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αντίποινα κατά εγκαταστάσεων πετρελαίου στη Σαουδική Αραβία και άλλες αραβικές χώρες που συνεργάζονται με τις ΗΠΑ.

Στο πλαίσιο της οικονομικής πίεσης, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε την επέκταση της λίστας κυρώσεων σε πλοία, εταιρείες και φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με το παράνομο εμπόριο ιρανικού πετρελαίου. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται επιχειρήσεις που φέρονται να ελέγχονται από τον επιχειρηματία Μοχάμαντ Χοσεΐν Σαμχανί, γιο του Αλί Σαμχανί, πρώην συμβούλου ασφαλείας του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή τον Φεβρουάριο.

Παράλληλα, οι αμερικανικές Aρχές δηλώνουν αποφασισμένες να κινηθούν νομικά εναντίον όσων εμπλέκονται στην αγορά ή πώληση πετρελαίου που υπόκειται σε κυρώσεις.





Πηγή: Πρώτο Θέμα