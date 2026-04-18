«Δεν με ενδιαφέρει να μπω σε αντιπαράθεση με τον Τραμπ», δήλωσε ο πάπας Λέων ο ΙΔ΄, μιλώντας με τους δημοσιογράφους, στο αεροσκάφος που τον μετέφερε στην Αγκόλα της Αφρικής.

«Οι ομιλίες που διαβάζω εδώ στην Αφρική, σε πολλές περιπτώσεις γράφτηκαν πριν δυο εβδομάδες, πολύ πριν ο Αμερικανός πρόεδρος σχολιάσει το πρόσωπό μου και το μήνυμα ειρήνης το οποίο προωθώ. Κι όμως, κάποιοι τις ερμήνευσαν σαν να ήθελα να μπω σε νέα αντιπαράθεση με τον πρόεδρο, κάτι που δεν με ενδιαφέρει», προσέθεσε ο ποντίφικας.

«Συνεχίζουμε την πορεία μας, συνεχίζουμε να κηρύττουμε το μήνυμα του Ευαγγελίου, για την προαγωγή της αδελφοσύνης», τόνισε ο πάπας Πρέβοστ.

Πριν αναχωρήσει από το Καμερούν με προορισμό την Αγκόλα, σε λειτουργία την οποία τέλεσε στο στρατιωτικό αεροδρόμιο του Γιαουντέ, ο Λέων υπογράμμισε:

«Η Εκκλησία, συνάντησε τόσες φορές, κατά την πλοήγησή της ανά τους αιώνες, θύελλες και αντίθετους ανέμους. Είναι αυτό που νιώθουμε όταν νομίζουμε ότι βυθιζόμαστε, ότι μας υπερνικούν αντίθετες δυνάμεις, όταν όλα μας φαίνονται σκοτεινά και αισθανόμαστε μόνοι και αδύναμοι. Αλλά δεν είναι έτσι. Ο Ιησούς είναι κοντά μας, πάντα, ισχυρότερος από κάθε δύναμη του κακού».



Διαβάστε επίσης: Τραμπ: Παίζει παιχνίδια το Ιράν - Δεν μπορούν να μας εκβιάσουν με το Ορμούζ





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ