Δύο ηχητικά ντοκουμέντα εξασφάλισε ο ΣΚΑΪ από πλοίο που προσπάθησε να περάσει το Στενό του Ορμούζ αλλά δέχτηκε πυρά.

Στο πρώτο ηχητικό ακούγεται μια συνομιλία του κυβενρήτη του πλοίου με τους Φρουρούς της Επανάστασης. Ο κυβερνήτης του ινδικού δεξαμενόπλοιου, το οποίο όπως σημειώθηκε δέχτηκε πυρά, απευθυνόμενος στο ιρανικό πολεμικό διαμαρτύρεται και λέει πως «μου δώσατε άδεια για να κινηθώ, γιατί δέχομαι επίθεση;», επανλαμβάνοντας ξανά και ξανά αυτή τη φράση. «Γιατί μου επιτίθεστε αφού μου έχετε άδεια;». Το περιστατικό αυτό συνέβη νωρίς το μεσημέρι ώρα Ελλάδας.

Στο δεύτερο ηχητικό, o κυβερνήτης διαμαρτύρεται και εκπέμπει σήμα κινδύνου, ενώ ακούγονται πυρά από ελαφρύ οπλισμό, ειδικότερα από πολεμικά τυφέκια προς το μέρος του πλοίου και ακούμε και σε αυτήν την περίπτωση από τον κυβερνήτη να διαμαρτύρεται και να απευθύνει σήμα κινδύνου προκειμένου να ζητήσει βοήθεια. Ακούγεται χαρακτηρισιτκά να λέει πως «είμαστε σε κίνδυνο», αναφερόμενος στο ίδιο περιστατικό, την επίθεση δηλαδή που έχει γίνει σε κάποια τάνκερ που αποπειράθηκαν να περάσουν το Στενό του Ορμούζ.





Hormuz …😏



Dramatic moment: The Revolutionary Guards stop an Indian container ship coming from the United Arab Emirates and force it to turn around!



The Iranian Revolutionary Guard Navy informed the container ship "Bahagia Lakshmi" (an Indian crewed ship departing from the…

Να σημειωθεί ότι ήταν το ίδιο το ιρανικό καθεστώς που κατά τη διάρκεια, ήδη από χθες το βράδυ έδωσε την άδεια να διασχίσουν το Στνεό του Ορμούζ συνολικά 17 πλοία τα οποία είναι ινδικών συμφερόντων ή μεταφέρουν φορτία για λογαριασμό της Ινδίας. Κατά τη διάρκεια της νύχτας δέχτηκαν νέα εντολή να σταματήσουν την κίνηση από και προς το Στενό και σήμερα το πρωί επανήλθε το ιρανικό πολεμικό ναυτικό με οδηγίες να κινηθούν βόρεια κοντά στη ν περιοχή του ιρανικού νησιού Λάρακ, όπου έγινε το περιστατικό που ακούγεται στα ηχητικά ντοκουμέντα του ΣΚΑΪ.





Πηγή: skai.gr