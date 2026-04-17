Το Ισραήλ «δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει τη δουλειά» εναντίον της Χεζμπολάχ και ο στόχος του να διαλύσει το λιβανικό φιλοϊρανικό κίνημα «δεν θα επιτευχθεί αύριο», προειδοποίησε σήμερα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, πρώτη ημέρα μιας δεκαήμερης εκεχειρίας με τον Λίβανο.

Ο πόλεμος εναντίον του σιιτικού κινήματος, ο οποίος ξεκίνησε στις 2 Μαρτίου, έχει αποφέρει «μεγάλα αποτελέσματα», δήλωσε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα του στα εβραϊκά προς το ισραηλινό κοινό.

«Υπήρχαν δύο απειλές που προέρχονταν από τον Λίβανο», είπε «και τις εξαλείψαμε»: μια «κοντινή απειλή» «διείσδυσης χιλιάδων τρομοκρατών στο έδαφός μας» και «επιθέσεις με αντιαρματικά πυραύλους στις πόλεις μας», και μια «μακρινή απειλή» με «150.000 πυραύλους και ρουκέτες που προορίζονταν να καταστρέψουν ισραηλινές πόλεις».

«Καταστρέψαμε το 90% των αποθεμάτων πυραύλων και ρουκετών που είχε συγκεντρώσει ο (Χασάν) Νασράλα (ηγέτης της Χεζμπολάχ που σκοτώθηκε σε ισραηλινή επιδρομή τον Σεπτέμβριο του 2024)» και «η Χεζμπολάχ σήμερα δεν είναι παρά μια σκιά του παλιού της εαυτού σε σύγκριση με τις ημέρες δόξας του Νασράλα», πρόσθεσε.

Παρ' όλα αυτά, «δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμα τη δουλειά», είπε, προσθέτοντας: «Έχουμε σχεδιάσει περαιτέρω ενέργειες σε απάντηση στην απειλή των υπόλοιπων ρουκετών και drones, και δεν θα επεκταθώ σε αυτό».

«Αλλά έχουμε και έναν άλλο στόχο, δηλαδή την διάλυση της Χεζμπολάχ», και αυτό «δεν θα επιτευχθεί αύριο», συνέχισε ο Νετανιάχου, σημειώνοντας ότι απαιτείται «υπομονή» και «επιμονή», καθώς και «προσεκτική πλοήγηση στο διπλωματικό τοπίο».

Το γραφείο του Νετανιάχου δημοσίευσε αυτό το βίντεο λίγο πριν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δηλώσει με ανάρτηση στο Truth Social ότι απαγορεύει στο Ισραήλ να βομβαρδίζει ξανά τον Λίβανο.

Νωρίτερα σήμερα, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραελ Κατς δήλωσε επίσης πως η στρατιωτική επιχείρηση στον Λίβανο «δεν έχει ολοκληρωθεί».

Αυτή η κατάπαυση του πυρός τέθηκε σε εφαρμογή τα μεσάνυχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή. Ωστόσο, ο λιβανικός στρατός κατήγγειλε λίγο μετά την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας παραβιάσεις από την ισραηλινή πλευρά στο νότιο τμήμα της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP