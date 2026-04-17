Ο Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε σήμερα την ανακοίνωση του Ιράν ότι τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν πλήρως στη ναυσιπλοΐα κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας -- ένα βασικό σημείο των διαπραγματεύσεων μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου.

"Το Ιράν μόλις ανακοίνωσε ότι τα Στενά του Ιράν είναι πλήρως ανοιχτά και έτοιμα για πλήρη διάπλου. Σας ευχαριστώ!", δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ μέσω της πλατφόρμας του Truth Social, σε ένα μήνυμα γραμμένο όλο στα κεφαλαία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters