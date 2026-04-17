Κάθε πρωί, ο Γιούτζι, ένας πίθηκος πατάς μόλις έξι εβδομάδων, ξυπνά σφιχτά αγκαλιασμένος με ένα λούτρινο σκυλάκι. Για τον μικροσκοπικό αυτό πρωτεύοντα, το παιχνίδι δεν αποτελεί απλώς μια πηγή διασκέδασης, αλλά ένα υποκατάστατο μητρικής φροντίδας, μια αναγκαία παρηγοριά, αφού η βιολογική του μητέρα τον απέρριψε λίγες ώρες μετά τη γέννησή του.

Με βάρος μόλις 673 γραμμάρια, ο Γιούτζι είναι η πιο πρόσφατη περίπτωση υποβοηθούμενης ανατροφής στον ζωολογικό κήπο της Γκουανταλαχάρα, στο δυτικό Μεξικό. Η ιστορία του έχει συγκινήσει το κοινό και έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις γύρω από τις πρακτικές φροντίδας ζώων σε αιχμαλωσία.

Η απόρριψη και η μάχη για επιβίωση

Ο Γιούτζι γεννήθηκε στις 3 Μαρτίου από την Καμάρια, μια πρωτότοκη μητέρα που δεν κατάφερε να αναπτύξει μητρικό δεσμό, σύμφωνα με ρεπορτάζ από το Associated Press. Λίγες ώρες μετά τον τοκετό, οι φροντιστές παρατήρησαν ότι η συμπεριφορά της ήταν ασυνήθιστη, καθώς δεν μπορούσε να κρατήσει σωστά το νεογνό, με αποτέλεσμα εκείνο να αδυνατεί να τραφεί.

Το μικρό, που τότε ζύγιζε μόλις 443 γραμμάρια, απομακρύνθηκε άμεσα και μεταφέρθηκε σε θερμοκοιτίδα στο Κέντρο Ολοκληρωμένης Ιατρικής και Ευημερίας των Ζώων (CIMBA), όπου ξεκίνησε η εντατική φροντίδα του.

Από εκείνη τη στιγμή, μια ομάδα 12 κτηνιάτρων και βιολόγων ανέλαβε την 24ωρη παρακολούθησή του, ταΐζοντάς τον με εμπλουτισμένο γάλα μέσω μπιμπερό.





Ένα λούτρινο ως «μητέρα»

Στο πλαίσιο της υποβοηθούμενης ανατροφής, οι φροντιστές έδωσαν από νωρίς στον Γιούτζι ένα λούτρινο παιχνίδι. Όπως εξηγούν, το αντικείμενο λειτουργεί ως βασική πηγή ασφάλειας, καλύπτοντας εν μέρει την απουσία της μητέρας.

Για λόγους υγιεινής, το προσωπικό εναλλάσσει το λούτρινο σκυλάκι με άλλα παιχνίδια, όπως έναν αρκούδο και έναν πίθηκο, ώστε το μικρό να έχει πάντα έναν καθαρό «σύντροφο».

Το περιβάλλον του έχει επίσης διαμορφωθεί ώστε να ενισχύεται η ανάπτυξή του, με μικρή αιώρα και σχοινιά για κίνηση και εξάσκηση.





Η επόμενη μέρα και η κοινωνικοποίηση

Παρά τη σταθερή πρόοδο, ο Γιούτζι δεν έχει ακόμη έρθει σε επαφή με άλλα μέλη του είδους του. Παραμένει σε ειδικά διαμορφωμένο κλουβί, ενώ η μεταφορά του σε κοινόχρηστο χώρο με άλλους πιθήκους πατάς θα εξαρτηθεί από την ανάπτυξή του.

Με βάση το Associated Press, οι ειδικοί εκτιμούν ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί γύρω στους έξι μήνες, όταν θα έχει απογαλακτιστεί και θα μπορεί να ακολουθήσει διατροφή ενηλίκου, βασισμένη σε φρούτα και λαχανικά.

Διαφωνίες για την υποβοηθούμενη ανατροφή

Η ιστορία του Γιούτζι, όπως και άλλες παρόμοιες περιπτώσεις που γίνονται viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχει αναζωπυρώσει τη συζήτηση για την ηθική της παρέμβασης του ανθρώπου.

Οργανώσεις και ακτιβιστές για τα δικαιώματα των ζώων υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει πραγματικό υποκατάστατο για το φυσικό περιβάλλον και ότι τα ζώα πρέπει να μεγαλώνουν χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Από την πλευρά τους, οι υπεύθυνοι του ζωολογικού κήπου επιμένουν ότι τέτοιες παρεμβάσεις είναι συχνά απαραίτητες. Όπως τονίζουν, στην περίπτωση του Γιούτζι, η ανθρώπινη φροντίδα ήταν ζήτημα ζωής και θανάτου.

Μια δεύτερη ευκαιρία

Όπως αναφέρει το ίδιο ρεπορτάζ, παρά τις αντιδράσεις, ο μικρός πίθηκος συνεχίζει να μεγαλώνει, βρίσκοντας παρηγοριά στο λούτρινο παιχνίδι του και φροντίδα από την ομάδα που τον ανέλαβε.

Για τους φροντιστές του, ο Γιούτζι αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα του πώς η ανθρώπινη παρέμβαση μπορεί να προσφέρει μια δεύτερη ευκαιρία, ακόμη και όταν η φύση φαίνεται να έχει πάρει διαφορετική κατεύθυνση.



