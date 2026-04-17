Ο επόμενος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Πίτερ Μαγιάρ κατήγγειλε ότι έχει πληροφορίες πως ευαίσθητου περιεχομένου έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή της απερχόμενης κυβέρνησης Ορμπαν καταστρέφονται και κάλεσε τους πολίτες να αναφέρουν αυτές τις ενέργειες όταν θα πέφτουν στην αντίληψή τους.

Το κόμμα Tisza του Πίτερ Μαγιάρ, νικητής των εκλογών της Κυριακής που έβαλαν τέλος στην διακυβέρνηση του καθεστώτος Ορμπαν, ανακοίνωσε ότι έχει συστήσει πλατφόρμα όπου μπορούν να αναρτώνται καταγγελίες ανωνύμως.

«Οποιοσδήποτε συμμετέχει σε τέτοια εγκληματική δραστηριότητα θα αντιμετωπίσει την αυστηρότητα του νόμου όταν θα σχηματιστεί η νέα κυβέρνηση», προειδοποίησε με ανάρτηση στο Facebook ο Πίτερ Μαγιάρ.

Το Tisza έχει λάβει πληροφορίες ότι έγγραφα καταστρέφονται μαζικά σε υπουργεία, κυβερνητικά γραφεία, περιλαμβανομένης της Υπηρεσίας Διοίκησης των Δικαστηρίων και στις εταιρείες που ανήκαν στο «σύστημα Ορμπαν».

Εκπρόσωπος της απερχόμενης κυβέρνησης και της Υπηρεσίας Διοίκησης των Δικαστηρίων δεν ανταποκρίθηκαν σε αίτημα για σχολιασμό.

«Η καταστροφή αποδεικτικών στοιχείων βλάπτει το ουγγρικό κράτος και παράλληλα καθιστά αδύνατη οποιαδήποτε έρευνα», κατήγγειλε ο Πίτερ Μαγιάρ, ο οποίος έχει δεσμευτεί να καταπολεμήσει την ενδημική διαφθορά στην Ουγγαρία του Βίκτορ Ορμπαν.

Ο Ορμπαν έχει αρνηθεί ότι η Ουγγαρία είναι περισσότερο διεφθαρμένη από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ απέδωσε την ήττα του στις πληροφορίες που μεταδίδονταν από τα μέσα ενημέρωσης για την συσσώρευση πλούτου από τους επιχειρηματίες που ανήκαν στον κύκλο της εξουσίας του.

Αλλά δεν είχε να κάνει σχόλια για την ακρίβεια των ρεπορτάζ αυτών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ