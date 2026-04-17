Η Τουρκία επιδιώκει να αναδειχθεί σε κομβικό παίκτη στις περιφερειακές εφοδιαστικές αλυσίδες, συνδέοντας τον Κόλπο, την Ευρασία και την Ευρώπη, με αιχμή δύο μεγάλα έργα υποδομών: τον «Μεσαίο Διάδρομο» (Middle Corridor) και το σχέδιο «Development Road».

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Ένωσης Διεθνών Μεταφορέων (UND), Άλπερ Οζέλ, τα δύο αυτά δίκτυα ενισχύουν τη στρατηγική θέση της Τουρκίας, καθιστώντας την «δύσκολα παρακάμψιμη» σε μια περίοδο γεωπολιτικών αναταράξεων και πιέσεων στις παραδοσιακές εμπορικές οδούς.

Ο «Μεσαίος Διάδρομος» εκτείνεται από την Κίνα μέσω Κεντρικής Ασίας και Κασπίας Θάλασσας προς την Τουρκία και την Ευρώπη, ενώ το «Development Road» στοχεύει στη σύνδεση του λιμανιού Αλ-Φαου στο Ιράκ με την Τουρκία μέσω οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου διπλής κατεύθυνσης.

Καθοριστική ώθηση στον τουρκικό τομέα logistics έδωσε πρόσφατα η απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να χορηγεί εκ νέου βίζες διέλευσης σε Τούρκους οδηγούς φορτηγών, επαναφέροντας μια κρίσιμη χερσαία διαδρομή προς τις αγορές του Κόλπου, έπειτα από σχεδόν μία δεκαετία διακοπής.

Σύμφωνα με τον Τούρκο Υπουργό Εμπορίου, Ομέρ Μπολάτ, το ζήτημα επιλύθηκε στις 9 Απριλίου, επιτρέποντας τη μεταφορά εμπορευμάτων μέσω Σαουδικής Αραβίας, σε μια περίοδο που οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή επιβαρύνουν τις αλυσίδες εφοδιασμού.

Ο κ. Οζέλ σημείωσε ότι η νέα ρύθμιση επιτρέπει την ταχύτερη πρόσβαση των τουρκικών εξαγωγών στις χώρες του Κόλπου, με ένα φορτηγό να μπορεί να φτάσει στη Σαουδική Αραβία εντός επτά έως οκτώ ημερών. Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο κλάδος θα επιστρέψει στα προγενέστερα επίπεδα μεταφορών, καλύπτοντας ευρύ φάσμα προϊόντων, από τρόφιμα έως δομικά υλικά.

Την ίδια ώρα, Ευρωπαίοι εμπορικοί εταίροι φαίνεται να επιλέγουν ολοένα και περισσότερο Τούρκους μεταφορείς, λόγω ευελιξίας και γνώσης της περιοχής, παρά τις προκλήσεις που δημιουργούν οι διακυμάνσεις στις τιμές καυσίμων και η γενικότερη αβεβαιότητα.