Σειρά παρεμβάσεων με έντονο γεωπολιτικό ενδιαφέρον πραγματοποίησε ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, στο πλαίσιο του Antalya Diplomacy Forum, σχολιάζοντας τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τις σχέσεις ΗΠΑ–Τουρκίας και τις ισορροπίες ισχύος στην περιοχή.

Ο Αμερικανός διπλωμάτης χαρακτήρισε τον Τουρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν «εξαιρετικό ηγέτη», ενώ για τον Βενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε ότι «πράττει αυτό που θεωρεί καλύτερο για τη χώρα του»



«Η ισχύς είναι το μόνο που γίνεται σεβαστό»

Ο κ. Μπάρακ υποστήριξε ότι στη συγκεκριμένη γεωγραφική ζώνη «το μόνο που γίνεται σεβαστό είναι η ισχύς», εκτιμώντας ότι τα ισχυρά ηγετικά καθεστώτα, ακόμη και μη πλήρως δημοκρατικά, έχουν αποδειχθεί πιο αποτελεσματικά από πειράματα εκδημοκρατισμού, όπως αυτά της Αραβικής Άνοιξης.





US Ambassador to Türkiye Tom Barrack:



This part of the world respects only one thing: power.



And if you don’t reflect power, if you reflect weakness, you are on your heels. Syria is a great example of that.



Why is Syria working? Because you have a powerful, strong, courageous… pic.twitter.com/1a6xfttEiO — Clash Report (@clashreport) April 17, 2026

Συρία: Προς συμφωνία εξομάλυνσης

Αναφερόμενος στη Συρία, σημείωσε ότι η Δαμασκός «δεν έχει ανοίξει πυρ κατά του Ισραήλ» και έχει επιδείξει «σημαντική υπομονή», εκτιμώντας ότι ενδέχεται να επιτευχθεί συμφωνία μη επίθεσης και εξομάλυνσης σχέσεων με το Ισραήλ, πιθανώς νωρίτερα από αντίστοιχη εξέλιξη με τον Λίβανο.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι το Ισραήλ θεωρεί τους Δρούζους της περιοχής ως «συγγενείς», ενώ ανέφερε ότι η ισραηλινή πολιτική δεν εστιάζει στα σύνορα αλλά στην ασφάλεια.

Ιράν και ένοπλες οργανώσεις

Σε σχέση με το Ιράν, ο Αμερικανός πρέσβης τόνισε ότι «δεν μπορείς να εξαλείψεις μια πολιτοφυλακή απλώς σκοτώνοντας τα μέλη της», υπογραμμίζοντας ότι η σταθερότητα επιτυγχάνεται μέσα από ευημερία σε κοινωνικό επίπεδο – από το άτομο έως την οικογένεια και το κράτος.

S-400, F-35 και επαναπροσέγγιση ΗΠΑ–Τουρκίας

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ζήτημα των ρωσικών S-400 που απέκτησε η Τουρκία μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα, σημειώνοντας ότι οι αμερικανικές κυρώσεις «δεν λειτουργούν», καθώς οι χώρες βρίσκουν τρόπους να τις παρακάμπτουν.

Υπενθύμισε ότι η αγορά των S-400 οδήγησε στον αποκλεισμό της Τουρκίας από το πρόγραμμα των F-35 Lightning II, ωστόσο εκτίμησε ότι η κατάσταση «οδεύει προς επίλυση», κάνοντας λόγο για επαναδιαπραγμάτευση και σταδιακή αποκατάσταση της συμμαχίας.

Μάλιστα, αναφέρθηκε συγκριτικά και στην Ελλάδα, σημειώνοντας ότι διαθέτει συστήματα S-300 και συμμετέχει στο πρόγραμμα F-35, χαρακτηρίζοντας το ελληνοτουρκικό ζήτημα «ιστορικό και περίπλοκο».

Προοπτική περιφερειακών συμμαχιών

Ο κ. Μπάρακ υποστήριξε ότι η ευημερία στην περιοχή θα μπορούσε να ενισχυθεί μέσα από ευρύτερες συνεργασίες, αναφέροντας ως παράδειγμα πιθανή σύγκλιση Ισραήλ–Τουρκίας, αντίστοιχη με τις σχέσεις του Ισραήλ με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Σαουδική Αραβία.

Καταλήγοντας, τόνισε ότι η Τουρκία αποτελεί «δύναμη που δεν πρέπει να υποτιμάται», επισημαίνοντας τον ρόλο της στην ασφάλεια της Ευρώπης και τη σημασία της για τη δυτική συμμαχία.