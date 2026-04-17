Ο τουρκικός Τύπος, τόσο φιλοκυβερνητικός όσο και αντιπολιτευόμενος, προσεγγίζει τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τις ελληνοϊσραηλινές σχέσεις μέσα από έντονα φορτισμένα πολιτικά και γεωπολιτικά φίλτρα. Τα δημοσιεύματα περιλαμβάνουν από σενάρια απειλής έως επικρίσεις για την τουρκική κυβερνητική στάση.

Κοινός παρονομαστής είναι η ανάδειξη της ανατολικής Μεσογείου ως πεδίου αυξανόμενου ανταγωνισμού, με την Ελλάδα και το Ισραήλ να τοποθετούνται στο επίκεντρο των τουρκικών προβληματισμών.

Φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ: Σενάρια απειλής και «στόχος» η Τουρκία

Τα δημοσιεύματα των Γενί Σαφάκ, Χαμπέρ7 και Γενί Ακίτ υιοθετούν έντονη ρητορική περί επικείμενης απειλής από το Ισραήλ, αναπαράγοντας δηλώσεις του Ισραηλινού αναλυτή Shay Gal.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η φράση: «Το Ιράν ήταν απλώς μια πρόβα. Έχουμε ήδη ανοίξει τον φάκελο Τουρκία».

Τα ΜΜΕ αυτά πλαισιώνουν τη δήλωση με τον ισχυρισμό ότι: «Το Ισραήλ έχει θέσει την Τουρκία ως επόμενο στόχο στο πλαίσιο της επεκτατικής περιφερειακής πολιτικής του προς υλοποίηση του ‘Μεγάλου Ισραήλ’».

Παράλληλα, υποστηρίζουν ότι: «Η στοχοποίηση της Τουρκίας με ανοιχτές απειλές πολέμου από το Ισραήλ είναι αποτέλεσμα ανησυχίας και φόβου του Τελ Αβίβ για την περιφερειακή ισχύ και τον ρόλο της Τουρκίας. Παράλληλα, Ελλάδα και Ε/Κ εργαλειοποιούνται από το Ισραήλ εναντίον της Τουρκίας προς επίτευξη του αντι-τουρκικού στόχου του. Ιδιαίτερη θα είναι η σημασία της ΤΔΒΚ σε περίπτωση τουρκο-ισραηλινού πολέμου».

Η προσέγγιση αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο αφήγημα «περικύκλωσης» της Τουρκίας.

«Εκονομί»: Προειδοποίηση για ενεργειακές εντάσεις

Η αντιπολιτευόμενη οικονομική εφημερίδα Εκονομί μεταφέρει πιο τεχνοκρατική ανησυχία, συνδέοντας την ενεργειακή διπλωματία με γεωπολιτικούς κινδύνους.

Υπό τον τίτλο «Η ανατολική Μεσόγειος εγκυμονεί πιθανά προβλήματα τόσο για το παρόν όσο και για το μέλλον», επισημαίνει την έντονη δραστηριότητα συμφωνιών στην περιοχή και σημειώνει ότι: «Το τελευταίο διάστημα… πραγματοποιήθηκαν δραστηριότητες γεώτρησης και σεισμικής έρευνας, οι οποίες καταπατούν δικαιώματα της ΤΔΒΚ, ακόμη και της Τουρκίας».

Παράλληλα, συνδέει τις εξελίξεις με τον διεθνή διάδρομο IMEC και την αυξανόμενη γεωοικονομική σημασία της περιοχής.

Haber Global: Προειδοποιήσεις για κλιμάκωση

Στο Χαμπέρ Γκλόμπαλ, ο απόστρατος ναύαρχος Τζιχάτ Γιαϊτζί προειδοποιεί για πιθανές εντάσεις λόγω ενεργειακών έργων.

Χαρακτηριστικά δηλώνει: «Η διεξαγωγή γεωτρήσεων από την Ε/Κ ΔΝΚ, αγνοώντας τα δικαιώματα της Τουρκίας και της ΤΔΒΚ, συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Παράλληλα τονίζει ότι: «Τα πεδία φυσικού αερίου μπορεί γενικά να παρουσιάζουν διασυνοριακές δομές. Ενδέχεται να προκαλέσουν μετατόπιση αποθεμάτων».

Το μέσο προβάλλει την εκτίμηση ότι οι εξελίξεις ενδέχεται να αυξήσουν την ένταση στην περιοχή.

«Σοζτζού»: Κριτική στην Άγκυρα και «αλαζονεία» της Αθήνας

Η αντιπολιτευόμενη εφημερίδα Σοζτζού εστιάζει περισσότερο στην εσωτερική κριτική, κατηγορώντας την τουρκική κυβέρνηση για παθητικότητα απέναντι στην Ελλάδα.

Με χαρακτηριστική γλώσσα αναφέρει: «Η αλαζονεία της Ελλάδας έχει ξεπεράσει πλέον κάθε όριο. Η έλλειψη αντίδρασης της Άγκυρας, ωστόσο, τραβάει την προσοχή».

Και προσθέτει: «Πόσο ακόμα θα μένουμε σιωπηλοί μπροστά σε αυτή την αλαζονεία;».

Το δημοσίευμα επαναφέρει πάγιες τουρκικές θέσεις περί «κατοχής νησιών» και στρατιωτικοποίησης, συνδέοντάς τες με πρόσφατα περιστατικά.

«Γενί Σαφάκ»: Η Ελλάδα ως «Δούρειος Ίππος»

Σε πιο ιδεολογικό τόνο, η Γενί Σαφάκ παρουσιάζει την Ελλάδα ως εργαλείο του Ισραήλ.

Το άρθρο υποστηρίζει ότι: «Καθώς το Ισραήλ επιδιώκει να επηρεάσει την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας μέσω της Ελλάδας και της Νότιας Κύπρου δημιουργεί στρατηγικά τρωτά σημεία εντός του ΝΑΤΟ και της ΕΕ».

Ενώ προχωρά ακόμη περισσότερο, θέτοντας το ερώτημα: «Προετοιμάζει μήπως το Ισραήλ τον Π/Θ της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη, ως έφεδρο του Orbán;».

Και καταλήγει ότι: «Η Ελλάδα αποφάσισε να παίξει ένα επικίνδυνο παιχνίδι που θα μπορούσε να έχει βαθιές επιπτώσεις για την Ευρώπη».