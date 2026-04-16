Ο Σλοβάκος υπουργός Εξωτερικών Γιουράι Μπλάναρ δήλωσε σήμερα ότι η χώρα του θα μπλοκάρει την επόμενη δέσμη κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ενωσης κατά της Ρωσίας εκτός αν λάβει εγγυήσεις για την παράδοση του πετρελαίου μέσω του αγωγού Ντρούζμπα, ο οποίος υπέστη ζημιές από ρωσικά πλήγματα την 27η Ιανουαρίου στην Ουκρανία.

Καθώς εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το ρωσικό πετρέλαιο, η Σλοβακία και η Ουγγαρία κατηγόρησαν την Ουκρανία ότι καθυστερεί τις επισκευές του αγωγού πετρελαίου.

"Εάν ο αγωγός πετρελαίου δεν λειτουργεί όταν η έγκριση του 20ού πακέτου (κυρώσεων) θα είναι στο τραπέζι, δεν θα το εγκρίνουμε, δήλωσε ο κ. Μπλάναρ", τον οποίο επικαλείται η εφημερίδα Dennik N.

"Δεν έχουμε άλλο τρόπο για να υποχρεώσουμε τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποκαταστήσουν τη λειτουργία του Ντρούζμπα", δήλωσε ο υπουργός ενώπιον των Σλοβάκων βουλευτών.

Από την σοβιετική εποχή, ο αγωγός πετρελαίου Droujba ("Φιλία" στα ρωσικά) προμηθεύει πετρέλαιο τη Σλοβακία και την Ουγγαρία, δύο χώρες θύλακες, πρώην μέλη του Συμφώνου της Βαρσοβίας (η Σλοβακία εντός της Τσεχοσλοβακίας, η οποία την ένωσε με τη σημερινή Δημοκρατία της Τσεχίας).

Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο και ο Ούγγρος ομόλογός του Βίκτορ Όρμπαν κατηγόρησαν τον Ζελένσκι για "εκβιασμό" σε σχέση με την επαναλειτουργία του αγωγού πετρελαίου.

Ο Όρμπαν πρόβαλε το βέτο του σε ένα δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ της ΕΕ προς την Ουκρανία, προκαλώντας την αγανάκτηση των Ευρωπαίων εταίρων του καθώς αρχικά είχε δώσει τη σύμφωνη γνώμη του για τη χορήγηση του δανείου αυτού.

Ο Μπλάναρ διαβεβαίωσε ότι η Σλοβακία δεν θα μπλοκάρει το δάνειο προς την Ουκρανία, παρά τις εντάσεις σε σχέση με τον αγωγό πετρελαίου Ντρούζμπα.

Ο Ρόμπερτ Φίτσο και ο Βίκτορ Όρμπαν --ο οποίος έχασε στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν την Κυριακή στην Ουγγαρία-- είναι οι πιο στενοί σύμμαχοι του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ