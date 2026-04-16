Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε απόψε ότι ο Λίβανος και το Ισραήλ κατέληξαν σε συμφωνία για την εφαρμογή 10ημερης κατάπαυσης του πυρός αρχής γενομένης από τα μεσάνυχτα.

Στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social ο Τραμπ δεν διευκρίνισε ποια ημέρα θα ξεκινήσει η εκεχειρία. Αμερικανός αξιωματούχος, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, είπε στο πρακτορείο Reuters ότι θα εφαρμοστεί από απόψε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε ότι είχε «εξαιρετικές συνομιλίες» με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν. Σε δεύτερη ανάρτηση, συμπλήρωσε ότι θα προσκαλέσει τους ηγέτες των δύο χωρών στον Λευκό Οίκο για «ουσιαστικές συνομιλίες».

«Αυτοί οι δύο Ηγέτες συμφώνησαν ότι προκειμένου να επιτευχθεί ΕΙΡΗΝΗ μεταξύ των Χωρών τους, θα ξεκινήσουν επισήμως 10ημερη ΚΑΤΑΠΑΥΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ από τις 5μ.μ., ώρα Ανατολικής Ακτής», ανέφερε, προσθέτοντας ότι έδωσε οδηγίες στον αντιπρόεδρο Τζ. Ντ. Βανς, τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον αρχηγό του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων Νταν Κέιν να εργαστούν με τις δύο χώρες για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης.

«Και οι δύο πλευρές θέλουν να δουν ΕΙΡΗΝΗ και πιστεύω ότι αυτό θα συμβεί, γρήγορα», πρόσθεσε.

Όλα εξαρτώνται από το Ισραήλ, λέει η Χεζμπολάχ

Ο βουλευτής της Χεζμπολάχ Χασάν Φαντλάλα είπε στο πρακτορείο Reuters ότι η οργάνωση ενημερώθηκε για μια πιθανή, βραχυχρόνια κατάπαυση του πυρός, από τον πρεσβευτή του Ιράν στη Βηρυτό.

Η δήλωση αυτή έγινε λίγα λεπτά πριν ανακοινώσει ο Τραμπ την επίτευξη συμφωνίας.

Όταν ρωτήθηκα αν η Χεζμπολάχ θα τηρήσει μια πιθανή εκεχειρία, ο Φαντλάλα απάντησε ότι όλα εξαρτώνται από το αν το Ισραήλ θα διακόψει κάθε μορφή εχθροπραξιών.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός συγκάλεσε κατεπειγόντως το συμβούλιο ασφαλείας για να συζητήσει την κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με το Reuters πάντως, ένας Ισραηλινός αξιωματούχος υπηρεσίας ασφαλείας είπε ότι ο στρατός δεν σχεδιάζει να αποσύρει τις δυνάμεις του από τον νότιο Λίβανο κατά τη διάρκεια της κατάπαυσης του πυρός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ