Με έντονη γεωπολιτική φόρτιση, άρθρο γνώμης στην εφημερίδα Daily Sabah επιχειρεί να αναδείξει έναν υποτιθέμενο στρατηγικό σχεδιασμό του Ισραήλ στην ανατολική Μεσόγειο, στον οποίο Ελλάδα και Κύπρος παρουσιάζονται ως «πληρεξούσιοι δρώντες», επαναφέροντας τη σχετική ρητορική περί «αντιτουρκικής περικύκλωσης».

Το δημοσίευμα επιχειρεί να συγκροτήσει ένα συνεκτικό αφήγημα, σύμφωνα με το οποίο οι ελληνικές και κυπριακές πολιτικές εντάσσονται σε ένα ευρύτερο στρατηγικό πλαίσιο που στρέφεται κατά της Τουρκίας.

Η «στρατηγική περικύκλωσης» της Τουρκίας

Στην καρδιά της ανάλυσης του Σαχίν βρίσκεται η θέση ότι το Ισραήλ επιδιώκει να περιορίσει την Τουρκία γεωπολιτικά μέσω συνεργασιών στην περιοχή.

«Είναι απολύτως σαφές ότι η στρατηγική του Ισραήλ να περικυκλώσει την Τουρκία μέσω πληρεξουσίων δρώντων συνιστά μια πολυδιάστατη αρχιτεκτονική ασφαλείας που έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίσει τις δικές του γεωπολιτικές ευπάθειες. Στον πυρήνα αυτής της στρατηγικής βρίσκεται ο στόχος περιορισμού της Τουρκίας στη γραμμή Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου - Κρήτης και Ανατολίας υπό αδιάλειπτη 24ωρη επιτήρηση μέσω του τόξου Αλεξανδρούπολη - Κύπρος, ωθώντας έτσι την Τουρκία εκτός της εξίσωσης ασφάλειας της Ανατολικής Μεσογείου και περιορίζοντάς την στις ακτές της στη Μεσόγειο και το Αιγαίο».

Ανατολική Μεσόγειος, το «στρατηγικό βάθος» του Ισραήλ

Το άρθρο εστιάζει ιδιαίτερα στη σημασία της ανατολικής Μεσογείου για την ασφάλεια και την επιβίωση του Ισραήλ, παρουσιάζοντάς την ως κρίσιμο γεωστρατηγικό χώρο.

«Η ανατολική Μεσόγειος συνιστά πρώτη γραμμή άμυνας έναντι πιθανής επίθεσης και μια στρατηγική ζώνη ασφαλείας για το Ισραήλ. Συνεπώς, η Μεσόγειος έχει εξαιρετικά κρίσιμη σημασία για το Ισραήλ, τόσο για τη φυσική επιβίωση της χώρας όσο και για τη στρατηγική και στρατιωτική ισορροπία στην περιοχή. Η αύξηση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του Ισραηλινού Στρατού, η απόκτηση στρατηγικού βάθους και η ανάπτυξη αμυντικών στρατηγικών εξαρτώνται από την παρουσία της χώρας στη Μεσόγειο».

Συνεργασία Ελλάδας–Ισραήλ και «ταυτότητα»

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διεύρυνση της συνεργασίας Ελλάδας–Ισραήλ–Κύπρου, όχι μόνο σε τεχνικό αλλά και σε πολιτικο-ταυτοτικό επίπεδο.

«Η στενή συνεργασία που έχουν αναπτύξει το Ισραήλ και η Ελλάδα στην Ανατολική Μεσόγειο τα τελευταία χρόνια δεν έχει περιοριστεί σε τεχνικά ζητήματα όπως η ενέργεια και η ασφάλεια. Οι σχέσεις μεταξύ των τριών χωρών έχουν επίσης εξελιχθεί σε μια βαθιά διάσταση “πολιτικής ταυτότητας”, βασισμένη σε “κοινές αξίες”, στην κατασκευή μιας “περιφερειακής ταυτότητας” και στην επανερμηνεία ιστορικών αφηγήσεων».

Ζήτημα ΝΑΤΟ και περιφερειακών ισορροπιών

Το δημοσίευμα επεκτείνεται και στις επιπτώσεις που, κατά τον αρθρογράφο, έχει αυτή η συνεργασία στις ισορροπίες εντός του ΝΑΤΟ.

«Το γεγονός ότι δύο μη μέλη του ΝΑΤΟ, η ‘Ε/Κ Διοίκηση’ και το Ισραήλ, ενώνουν τις δυνάμεις τους με την Ελλάδα, ένα μέλος του ΝΑΤΟ, σε μια προσπάθεια να αποκτήσουν στρατηγικό πλεονέκτημα έναντι ενός άλλου μέλους του ΝΑΤΟ, της Τουρκίας, αντιβαίνει στις αρχές της συλλογικής ασφάλειας και αλληλεγγύης της συμμαχίας και συνιστά προσπάθεια αποδυνάμωσης και διαίρεσης του ΝΑΤΟ».

Στόχος η αναδιαμόρφωση ισορροπιών

Η συνεργασία αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική επιδίωξη του Ισραήλ να επηρεάσει τις ισορροπίες ισχύος στην περιοχή.

«Με βάση αυτή την πραγματικότητα, πουλώντας τις “δοκιμασμένες στη μάχη” τεχνολογίες του στην Ελλάδα και τους Ελληνοκύπριους, το Ισραήλ αποκτά σημαντικά οικονομικά έσοδα, επεκτείνει το δικό του αμυντικό οικοσύστημα και την αρχιτεκτονική ασφαλείας του στην ανατολική Μεσόγειο και προσπαθεί να διαμορφώσει την περιφερειακή ισορροπία δυνάμεων έναντι της Τουρκίας προς όφελός του».