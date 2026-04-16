Μετά τη σφοδρή κριτική που δέχτηκε πριν λίγες ημέρες όταν συνέκρινε τον εαυτό του με τον Ιησού, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χτύπησε και πάλι αναρτώντας στο δικό του κοινωνικό δίκτυο Truth Social μια φωτογραφία του που δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη και τον απεικονίζει σε αγκαλιά με τον Ιησού, ενώ στο φόντο κυματίζει η αμερικανική σημαία.

Η νέα φωτογραφία δημοσιεύτηκε αρχικά από μια σελίδα στο X μαζί με τη λεζάντα: «Δεν ήμουν ποτέ πολύ θρησκευόμενος άνθρωπος, αλλά με όλα αυτά τα σατανικά, δαιμονικά, τέρατα που θυσιάζουν παιδιά ίσως ο Θεός μπορεί να παίζει το χαρτί του Τραμπ».

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος των ΗΠΑ την αναδημοσίευσε στο Truth Social με το σχόλιο: «Οι τρελοί της ριζοσπαστικής αριστεράς μπορεί να μην το θέλουν αυτό, αλλά εγώ το θεωρώ πολύ ωραίο».

Πηγή: ΕΡΤ