Η Ευρώπη διαθέτει αποθέματα καυσίμων αεροσκαφών που επαρκούν για περίπου έξι εβδομάδες, προειδοποίησε ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), Φατίχ Μπιρόλ, κάνοντας λόγο για ενδεχόμενες ακυρώσεις πτήσεων εάν συνεχιστούν οι διαταραχές στις ενεργειακές ροές λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν.

Σε συνέντευξή του στο Associated Press, ο Μπιρόλ περιέγραψε μια ιδιαίτερα ανησυχητική εικόνα για τις παγκόσμιες επιπτώσεις της κρίσης, την οποία χαρακτήρισε «τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση που έχουμε αντιμετωπίσει ποτέ». Όπως ανέφερε, η κρίση οφείλεται στη διακοπή της ροής πετρελαίου, φυσικού αερίου και άλλων κρίσιμων ενεργειακών πόρων μέσω των Στενών του Ορμούζ.

«Στο παρελθόν υπήρχε ένα συγκρότημα που λεγόταν Dire Straits. Τώρα έχουμε ένα πραγματικά “επικίνδυνο στενό” και αυτό θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Όσο περισσότερο διαρκεί αυτή η κατάσταση, τόσο πιο αρνητικές θα είναι οι συνέπειες για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό σε όλο τον κόσμο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο επικεφαλής του IEA προειδοποίησε ότι η κρίση θα οδηγήσει σε αυξημένες τιμές καυσίμων, φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. «Οι επιπτώσεις θα είναι υψηλότερες τιμές βενζίνης, υψηλότερες τιμές φυσικού αερίου και υψηλότερο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον Μπιρόλ, οι οικονομικές συνέπειες δεν θα επηρεάσουν όλες τις χώρες στον ίδιο βαθμό. Όπως ανέφερε, χώρες όπως η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, η Ινδία, η Κίνα, το Πακιστάν και το Μπαγκλαντές βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής κρίσης.

«Οι χώρες που θα πληγούν περισσότερο δεν είναι απαραίτητα εκείνες των οποίων η φωνή ακούγεται περισσότερο. Θα είναι κυρίως αναπτυσσόμενες χώρες, φτωχότερα κράτη στην Ασία, την Αφρική και τη Λατινική Αμερική», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, οι επιπτώσεις θα επεκταθούν και στην Ευρώπη, καθώς και στην αμερικανική ήπειρο. Μιλώντας από το γραφείο του στο Παρίσι, τόνισε ότι εάν τα Στενά του Ορμούζ δεν ανοίξουν εκ νέου, η Ευρώπη ενδέχεται σύντομα να αντιμετωπίσει προβλήματα στην αεροπορική κίνηση.

«Μπορώ να πω ότι σύντομα θα ακούμε ειδήσεις για ακυρώσεις πτήσεων από πόλη Α προς πόλη Β λόγω έλλειψης καυσίμων αεροσκαφών», ανέφερε.

Ο Μπιρόλ εξέφρασε επίσης την αντίθεσή του στο λεγόμενο σύστημα «διοδίων» που εφαρμόζει το Ιράν σε ορισμένα πλοία, επιτρέποντάς τους τη διέλευση από το Στενό του Ορμούζ έναντι πληρωμής. Όπως υποστήριξε, η μονιμοποίηση μιας τέτοιας πρακτικής θα μπορούσε να δημιουργήσει προηγούμενο και για άλλες στρατηγικής σημασίας θαλάσσιες οδούς, όπως το Στενό της Μαλάκα στην Ασία.

«Εάν το αλλάξουμε μία φορά, μπορεί να είναι δύσκολο να επανέλθουμε στο προηγούμενο καθεστώς», σημείωσε. «Θα είναι δύσκολο να εφαρμοστεί σύστημα διοδίων εδώ και να μην εφαρμοστεί αλλού».

«Θα ήθελα να δω το πετρέλαιο να ρέει χωρίς προϋποθέσεις από το σημείο Α στο σημείο Β», κατέληξε.

Πηγή: Πρώτο Θέμα