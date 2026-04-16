Ένα άτομο σκοτώθηκε σε ισραηλινή επιδρομή που στόχευε αυτοκίνητο στον δρόμο Νταρ αλ-Μπαϊντάρ του Λιβάνου που συνδέει τη Βηρυτό με τη Συρία, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Στόχος αποτέλεσε όχημα, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες στα ορεινά ανατολικά της Βηρυτού, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Παρά τις πληροφορίες για πιθανή επικοινωνία μεταξύ του Ισραηλινού πρωθυπουργού και του προέδρου του Λιβάνου, οι πολεμικές επιχειρήσεις στο λεγόμενο «βόρειο μέτωπο» συνεχίζονται, με το Ισραήλ να βομβαρδίζει κομβικές υποδομές και θέσεις της Χεζμπολάχ.

Πηγή: ΑΠΕ