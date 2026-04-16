Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις στρέφονται σε δικές τους εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων, επιχειρώντας να περιορίσουν τη χρήση πλατφορμών όπως το WhatsApp και το Signal για ευαίσθητη επικοινωνία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico, οι κυβερνήσεις σε χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Πολωνία, η Ολλανδία, το Λουξεμβούργο και το Βέλγιο έχουν ήδη ξεκινήσει την ανάπτυξη ή υιοθέτηση εσωτερικών υπηρεσιών ανταλλαγής μηνυμάτων για δημόσιους αξιωματούχους, με στόχο τη μεγαλύτερη ασφάλεια και τον έλεγχο των δεδομένων. Αντίστοιχα, το ΝΑΤΟ διαθέτει ήδη δική του πλατφόρμα, ενώ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει να προχωρήσει σε αλλαγές έως το τέλος του έτους.

Η στροφή αυτή εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια της Ευρώπης να μειώσει την εξάρτησή της από αμερικανικές τεχνολογίες, εν μέσω ανησυχιών για στρατηγική εξάρτηση από τις ΗΠΑ. Το WhatsApp ανήκει στη Meta, ενώ το Signal λειτουργεί από αμερικανικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό.

Όπως δήλωσε η υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής της Ολλανδίας, «η επικοινωνία μας γίνεται συχνά μέσω πλατφορμών που δεν ελέγχουμε, κάτι που συνιστά κίνδυνο σε έναν κόσμο όπου η τεχνολογία αποτελεί εργαλείο ισχύος». Αντίστοιχα, αξιωματούχοι στο Βέλγιο κάνουν λόγο για αυξανόμενη σημασία της «κυριαρχίας των δεδομένων».

Οι ανησυχίες εντάθηκαν μετά από πρόσφατες κυβερνοεπιθέσεις, με ευρωπαϊκές υπηρεσίες να προειδοποιούν για ρωσικές επιθέσεις phishing που στόχευαν πολιτικούς μέσω εφαρμογών όπως το WhatsApp και το Signal. Παράλληλα, περιστατικά στις Βρυξέλλες –όπως κυβερνοπαραβιάσεις και οδηγίες για διακοπή χρήσης συγκεκριμένων ομάδων συνομιλίας– ανέδειξαν τα κενά ασφάλειας.

Το Βέλγιο παρουσίασε πρόσφατα τη δική του εφαρμογή, BEAM, η οποία προσφέρει λειτουργίες αντίστοιχες με τις δημοφιλείς πλατφόρμες, αλλά λειτουργεί υπό κρατικό έλεγχο. Αντίστοιχες λύσεις προωθούνται και σε άλλες χώρες.

Παρότι εφαρμογές όπως το WhatsApp και το Signal διαθέτουν ισχυρή κρυπτογράφηση, οι κυβερνήσεις επισημαίνουν ότι δεν καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες επίσημης επικοινωνίας, όπως ο έλεγχος πρόσβασης, η διαχείριση μεταδεδομένων και η περιορισμένη πρόσβαση σε συγκεκριμένους χρήστες.

Παράλληλα, οργανώσεις διαφάνειας υποστηρίζουν ότι η μετάβαση σε κρατικά ελεγχόμενες εφαρμογές είναι αναγκαία, καθώς η χρήση ιδιωτικών εφαρμογών και λειτουργιών όπως τα «αυτοκαταστρεφόμενα μηνύματα» έχει περιορίσει τη λογοδοσία.

Η συζήτηση εντάθηκε και μετά από περιστατικά στις ΗΠΑ, όπως η ανταλλαγή ευαίσθητων πληροφοριών μέσω Signal από αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ, καθώς και τεχνικά προβλήματα σε υπηρεσίες cloud, που ανέδειξαν την εξάρτηση της Ευρώπης από αμερικανικές υποδομές.

Σύμφωνα με ειδικούς, η τάση αυτή αντανακλά την ανάγκη προσαρμογής της επίσημης επικοινωνίας στις πραγματικές συνθήκες, γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ του πώς θα έπρεπε να λειτουργούν οι κυβερνητικές επικοινωνίες και του πώς λειτουργούν στην πράξη.