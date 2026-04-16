Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα κατήγγειλε σήμερα τα τελευταία φονικά ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία, καλώντας τη Μόσχα να σταματήσει να σκορπίζει σκοπίμως τον τρόμο στους αμάχους.

"Την περασμένη νύχτα η Ρωσία εξαπέλυσε νέα ειδεχθή επίθεση κατά αμάχων στην Ουκρανία", ανέφερε στο X. "Ο επιθετικός πόλεμος που διεξάγει η Ρωσία κατά της Ουκρανίας απέτυχε, και αυτός είναι ο λόγος που επιλέγει να τρομοκρατεί σκοπίμως τους αμάχους", πρόσθεσε.

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας στην Ουκρανία από ρωσικά πλήγματα, εκ των οποίων επτά στην Οδησσό (νότια), τέσσερις στην πρωτεύουσα Κίεβο και τρεις στην περιοχή του Ντνιπροπετρόφσκ (κέντρο), σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.

Στο μεταξύ, η πόλη Μικολάιφ στη νότια Ουκρανία και ορισμένοι άλλοι οικισμοί στην γύρω περιοχή έχουν μείνει χωρίς ηλεκτροδότηση έπειτα από επίθεση που εξαπέλυσε το πρωί η Ρωσία σε υποδομή ενέργειας, δήλωσαν σήμερα τοπικοί αξιωματούχοι.

Η πόλη Χερσώνα, στη γειτονική ομώνυμη περιφέρεια, έχει μείνει επίσης χωρίς ηλεκτροδότηση, δήλωσε τοπικός αξιωματούχος, προσθέτοντας πως η αιτία του μπλακάουτ διερευνάται.

Πηγή: ΑΠΕ