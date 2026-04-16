Το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, το USS Τζέραλντ Ρ. Φορντ, κατέρριψε την Τετάρτη το αμερικανικό ρεκόρ για τη μακροβιότερη ανάπτυξη αεροπλανοφόρου μετά τον Πόλεμο του Βιετνάμ, συμπληρώνοντας σχεδόν δέκα μήνες επιχειρησιακής παρουσίας, διάστημα κατά το οποίο συμμετείχε τόσο στη στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα όσο και στον πόλεμο με το Iράν.

Η 295η ημέρα του πλοίου στη θάλασσα ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ των 294 ημερών που κατείχε το USS Αβραάμ Λίνκολν το 2020, σύμφωνα με στοιχεία του Αμερικανικού Ναυτικού Ινστιτούτου.

Το USS Τζέραλντ Φορντ είχε αναπτυχθεί στην περιοχή της Καραϊβικής τον Νοέμβριο του 2025, στο πλαίσιο ευρύτερης στρατιωτικής συγκέντρωσης κοντά στη Βενεζουέλα, ενώ τον Φεβρουάριο μετακινήθηκε στη Μέση Ανατολή ενόψει της σύγκρουσης με το Iράν.

Αξιωματούχοι του Πενταγώνου δεν έχουν ανακοινώσει ακόμη ακριβή ημερομηνία επιστροφής, ωστόσο οι δύο ανώτατοι αξιωματικοί του Αμερικανικού Ναυτικού έχουν δηλώσει δημοσίως ότι αναμένουν συνολική ανάπτυξη περίπου 11 μηνών, κάτι που θα τοποθετούσε την επιστροφή του στα τέλη Μαΐου.

Το USS Τζέραλντ Ρ. Φορντ είναι το μεγαλύτερο και τεχνολογικά πιο προηγμένο αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ, με κόστος περίπου 13 δισ. δολάρια — το υψηλότερο στην ιστορία του αμερικανικού ναυτικού.

Πηγή: ΚΥΠΕ