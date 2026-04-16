Ακούγεται παράξενο το να περπατάς στον δρόμο και να βλέπεις ένα ρομπότ να κυνηγά αγριογούρουνα, όμως φαίνεται πως στη Βαρσοβία αρχίζει να γίνεται κάτι συνηθισμένο.

Ένα ανθρωποειδές ρομπότ, γνωστό ως Edward Warchocki, καταγράφηκε σε βίντεο να κυνηγά μια ομάδα αγριογούρουνων στους δρόμους της πολωνικής πρωτεύουσας. Το περιστατικό ήταν τυχαίο, αλλά το βίντεο διαδόθηκε πολύ γρήγορα στο διαδίκτυο.

Στο σχετικό υλικό φαίνεται το ρομπότ να πλησιάζει τα ζώα, τα οποία είχαν συγκεντρωθεί κοντά στον δρόμο, προκαλώντας τους φόβο και αναγκάζοντάς τα να τραπούν σε φυγή.

Τα αγριογούρουνα αποτελούν διαχρονικό πρόβλημα σε ορισμένες περιοχές της Βαρσοβίας και άλλων πόλεων της Πολωνίας, καθώς συχνά εισέρχονται σε κατοικημένες περιοχές και πολυσύχναστους δρόμους αναζητώντας τροφή.

Video of a humanoid robot chasing wild boars out of a Warsaw neighborhood and into the woods — and then waving goodbye — has gone viral in Poland. https://t.co/L2uJ9nwVOO pic.twitter.com/i0HDmF1Hfl — ABC News (@ABC) April 15, 2026

