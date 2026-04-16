Οι ήχοι ζώων που ακούστηκαν σε συχνότητα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στις ΗΠΑ δεν προέρχονταν από κάποια γάτα μέσα στο αεροσκάφος, αλλά από πιλότους που μιμούνταν ήχους ζώων.

Τα «μιάου» ακούστηκαν σε συχνότητα ελέγχου στο Διεθνές Αεροδρόμιιο Ρόναλντ Ρήγκαν στην Ουάσινγκτον στις 12 Απριλίου. Ο ηχητικός διάλογος καταγράφηκε και δημοσιεύτηκε από το ATC.com.

Οι πιλότοι δέχθηκαν άμεσα παρατήρηση, με άλλο άτομο στη συχνότητα να τους λέει: «Πρέπει να είστε επαγγελματίες πιλότοι». Η επίπληξη προκάλεσε ακόμη περισσότερα «νιάου» και γαβγίσματα.

«Γι’ αυτό ακόμη πετάτε RJ», ακούγεται να λέει κάποιος άλλος, αναφερόμενος σε regional jets, τα οποία συχνά πετούν πιλότοι στα πρώτα στάδια της καριέρας τους.





Delta and American Airlines CRJ pilots at Ronald Reagan Washington National Airport are going viral after an ATC clip caught them making "meow," "ruff," and other animal sounds over the radio, but the controller wasn't having it. In the audio, ATC quickly shuts it down, telling… pic.twitter.com/nQadGDKqOX — Turbine Traveller (@Turbinetraveler) April 15, 2026

Σε ανακοίνωσή της, η FAA τόνισε ότι οι κανονισμοί απαγορεύουν στους πιλότους να εμπλέκονται σε μη ουσιώδεις συνομιλίες κάτω από τα 10.000 πόδια και ότι διερευνά κάθε πιθανή παραβίαση.

Η υπηρεσία σημείωσε ότι το ηχητικό προέρχεται από τρίτη πηγή και θα εξεταστεί αφού επαληθευτεί.

Ο Ντένις Τάιερ, πιλότος και εκπρόσωπος της Allied Pilots Association, ανέφερε ότι έχει ξανακούσει παρόμοια περιστατικά στη λεγόμενη «guard frequency», η οποία προορίζεται για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

«Δεν είναι για ψυχαγωγία, είναι μια σοβαρή συχνότητα με σοβαρό σκοπό», δήλωσε, προσθέτοντας ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν είναι αποδεκτές και πρέπει να σταματήσουν.



