Δυο παιδιά 5 και 14 ετών σκοτώθηκαν σε επιδρομή ουκρανικού μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος εφόρμησης τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη στην περιφέρεια Κρασναντάρ της νότιας Ρωσίας, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Βενιαμίν Καντράτιεφ.

«Τρομοκρατική επίθεση με drone εναντίον κατοικιών στην Τουάψε στοίχισε τη ζωή σε δυο ανηλίκους ηλικίας 5 και 14 ετών», ανέφερε ο κ. Καντράτιεφ μέσω Telegram, εκφράζοντας τα «συλλυπητήριά του» στις οικογένειες και προσθέτοντας ότι τραυματίστηκαν επίσης δυο ενήλικοι.

Τουλάχιστον δυο άμαχοι, αγόρι δώδεκα ετών και 35χρονη μητέρα, σκοτώθηκαν και άλλοι δέκα κάτοικοι τραυματίστηκαν εξαιτίας ρωσικής επιδρομής η οποία έβαλε στο στόχαστρο την ουκρανική πρωτεύουσα, ανακοίνωσε ένα τέταρτο μετά τις 04:00 ο δήμαρχος του Κιέβου, ο Βιτάλι Κλίτσκο, μέσω Telegram.

«Αγόρι δώδεκα ετών σκοτώθηκε σε επίθεση του εχθρού στην πρωτεύουσα. Ως τώρα, έχουν τραυματιστεί 10 άνθρωποι. Ανάμεσά τους είναι πολλοί γιατροί», είχε αναφέρει νωρίτερα ο δήμαρχος.

Στη συνοικία Ποντίλσκι, «το ισόγειο ιδιωτικής κατοικίας κατέρρευσε» και «παιδί διασώθηκε από τα συντρίμμια», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Κιέβου Τιμούρ Τκατσένκο έδωσε απολογισμό που κάνει λόγο για δυο νεκρούς και 18 τραυματίες, συμπεριλαμβανομένου παιδιού.

Πλήγματα αναφέρθηκαν επίσης στη Ντνίπρο (κεντρικά) και στην Οδησσό (νοτιοδυτικά) τη νύχτα, με πέντε τραυματίες στην καθεμιά από τις δυο πόλεις, γνωστοποίησαν οι τοπικές αρχές.

Από την έναρξη του πολέμου, πριν από τέσσερα χρόνια, ο ρωσικός στρατός πλήττει σχεδόν κάθε νύχτα με εκατοντάδες μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης και πυραύλους τομείς της Ουκρανίας -- και τελευταία εντείνει επίσης τις επιδρομές κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Δεκάδες χιλιάδες άμαχοι έχουν σκοτωθεί και τραυματιστεί από τον Φεβρουάριο του 2022, χωρίς να λογαριάζονται οι στρατιωτικοί των δυο πλευρών.

Ειρηνευτικές συνομιλίες υπό την αιγίδα των ΗΠΑ δεν έχουν επιτρέψει οι εμπόλεμες πλευρές να πλησιάσουν σε συμφωνία· οι διαπραγματεύσεις έχουν πρακτικά ανασταλεί αφότου άρχισε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP