Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας προειδοποίησε σήμερα ότι τα ευρωπαϊκά σχέδια για αύξηση της παραγωγής drones με στόχο την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας παρασύρει τις χώρες αυτές σε πόλεμο με τη Ρωσία.

Το υπουργείο Άμυνας αναφέρει πως οι κυβερνήσεις ορισμένων χωρών της ΕΕ έχουν αποφασίσει να αυξήσουν την παραγωγή και την παράδοση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV) στην Ουκρανία, μια κίνηση που η Μόσχα θεωρεί πως οδηγεί σε κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Έδωσε στη δημοσιότητα λίστα βιομηχανιών και επιχειρήσεων σε αρκετές χώρες που – όπως επισημαίνει – κατασκευάζουν μη επανδρωμένα αεροσκάφη ή εξαρτήματα drones, αναφέροντας τις διευθύνσεις τους. Η λίστα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων εργοστάσια σε Βρετανία, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, Πολωνία και Ισραήλ.

Οι ευρωπαίοι πολίτες «δεν θα πρέπει μόνο να κατανοήσουν σαφώς τα αληθινά αίτια των απειλών για την ασφάλειά τους, αλλά να γνωρίζουν τις διευθύνσεις και τις τοποθεσίες ουκρανικών επιχειρήσεων και κοινοπραξιών που κατασκευάζουν UAV και (συναφή) εξαρτήματα για την Ουκρανία στο έδαφος των χωρών τους», αναφέρει το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Ακολούθως, ο πρώην πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας και νυν αντιπρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, διεμήνυσε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ πως η λίστα που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Άμυνας ισοδυναμεί με λίστα πιθανών στόχων για τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας του. «Το πότε οι επιθέσεις θα γίνουν πραγματικότητα εξαρτάται από το τι θα ακολουθήσει. Κοιμηθείτε καλά, ευρωπαίοι εταίροι», αναφέρει στο μήνυμά του.

Ρώσοι αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του Μεντβέντεφ, έχουν κατ’ επανάληψη διατυπώσει σχόλια που εκλαμβάνονται ως απειλές προς ευρωπαϊκές χώρες λόγω της υποστήριξής τους προς την Ουκρανία. Ωστόσο, συνήθως έχουν τη μορφή προειδοποιήσεων και συγκεκαλυμμένων υποδείξεων αντί ξεκάθαρων ανακοινώσεων περί επικείμενων πληγμάτων.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ