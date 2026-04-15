Οι πληροφορίες ότι ο Λευκός Οίκος ζήτησε την εφαρμογή μιας εκεχειρίας στον πόλεμο με το Ιράν είναι εσφαλμένες, δήλωσε σήμερα σε δημοσιογράφους η εκπρόσωπος Τύπου της αμερικανικής προεδρίας Καρολάιν Λέβιτ.

⁠Όπως η ίδια επισήμανε, οι συζητήσεις για έναν δεύτερο γύρο συνομιλιών με τους Ιρανούς ήταν παραγωγικές και ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις πιθανόν θα διεξαχθούν πάλι στο Πακιστάν.





Press Secretary Karoline Leavitt clarified today that the U.S. has not formally requested an extension of the current ceasefire with Iran. — Macro Pulse (@Macropulse01) April 15, 2026





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ