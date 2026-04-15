Ο αρχηγός των πακιστανικών ενόπλων δυνάμεων, στρατάρχης Ασίμ Μουνίρ, ο οποίος είχε μεσολαβήσει στον προηγούμενο γύρο συνομιλιών μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ έφτασε το απόγευμα στην Τεχεράνη, με στόχο, όπως ανέφερε ένας υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος, «να κλείσει το χάσμα» μεταξύ των δύο πλευρών.

Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση του Ιράν, η πακιστανική αντιπροσωπεία θα συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί. Ο Μουνίρ μεταφέρει ένα νέο μήνυμα της Ουάσινγκτον προς την Τεχεράνη και θα συζητήσει το θέμα των μελλοντικών διαπραγματεύσεων, μετά την αποτυχία των συνομιλιών που είχαν ΗΠΑ και Ιράν το περασμένο Σαββατοκύριακο στο Ισλαμαμπάντ.

Νωρίτερα, η ιρανική διπλωματία ανέφερε ότι οι «συνομιλίες» με τις ΗΠΑ συνεχίζονται, με τη μεσολάβηση του Πακιστάν.

«Από την Κυριακή, αφού η ιρανική αντιπροσωπεία επέστρεψε στην Τεχεράνη, ανταλλάγησαν πολλά μηνύματα μέσω του Πακιστάν», είπε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαΐ. Προειδοποίησε ωστόσο ότι το Ιράν δεν θα συμμετάσχει σε καμία διαπραγμάτευση με στόχο «να αποδεχθεί τους αμερικανικούς όρους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP