Αυξήθηκε δραματικά ο απολογισμός της ένοπλης επίθεσης σε σχολείο στο Καχραμάνμαράς, με τον Τούρκο υπουργό Εσωτερικών να ανακοινώνει σημαντική αύξηση των θυμάτων και σοβαρούς τραυματισμούς, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον και η ταυτότητα του δράστη.

«Έχουμε 9 νεκρούς, 8 εκ των οποίων ήταν μαθητές και ένας καθηγητής. Έχουμε 13 τραυματίες, 6 εκ των οποίων νοσηλεύονται σε μονάδα εντατικής θεραπείας και 3 σε κρίσιμη κατάσταση», δήλωσε ο Μουσταφά Τσιφτσί.

Ανησυχία για την κατάσταση των τραυματιών

Οι γιατροί δίνουν μάχη για τη σταθεροποίηση των τραυματιών, με αρκετούς εξ αυτών να νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, γεγονός που εντείνει τους φόβους για περαιτέρω αύξηση του τραγικού απολογισμού.

Στο μικροσκόπιο ο δράστης

Την ίδια στιγμή, οι αρχές εστιάζουν στην ταυτότητα και το προφίλ του δράστη, με τις πρώτες πληροφορίες να προκαλούν έντονο προβληματισμό για την ασφάλεια στους σχολικούς χώρους.

Ο υπουργός Εσωτερικών ανέφερε ότι ο δράστης φέρεται να είναι ένας 14χρονος μαθητής της 8ης τάξης (τελευταία τάξη του γυμνασίου).

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο τη διαλεύκανση των συνθηκών της επίθεσης. Ο φερόμενος ως δράστης φέρεται να είχε απευθύνει απειλητικό μήνυμα μέσω των ΜΚΔ. «Να είστε έτοιμοι, σε λίγες μέρες θα γίνει επίθεση σε αυτό το σχολείο, να είστε έτοιμοι!», φέρεται να είχε γράψει, σύμφωνα με πληροφορίες των τουρκικών ΜΜΕ.

