Οι ΗΠΑ δεν έχουν συμφωνήσει επισήμως να παρατείνουν την εκεχειρία με το Ιράν, δήλωσε σήμερα υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος, μετά από δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι διαπραγματευτές βρίσκονται κοντά στο να συμφωνήσουν μια τέτοια παράταση.

«Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας», δήλωσε ο αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, στο Reuters και το Γαλλικό Πρακτορείο.

Λίγο νωρίτερα σήμερα, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαεΐ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε δήλωσε επίσης πως αναφορές για μια παράταση της εκεχειρίας δεν επιβεβαιώνονται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters